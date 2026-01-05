La Policía Nacional, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, en articulación con la Policía Comunitaria, adelantó una jornada de acompañamiento y presencia activa en las fincas bananeras ubicadas en la zona rural del distrito de Riohacha y del municipio de Dibulla, con el propósito de fortalecer la seguridad y brindar tranquilidad a quienes hacen parte del gremio bananero del departamento.

Durante la actividad, los uniformados realizaron patrullajes preventivos, verificación territorial y contacto directo con los trabajadores del sector agrícola, reafirmando el compromiso institucional con la protección de las zonas productivas y el bienestar de las comunidades rurales. Estas acciones permitieron escuchar de primera mano las necesidades e inquietudes del gremio, generando espacios de diálogo cercano y constructivo.

Asimismo, la jornada se convirtió en un escenario de orientación y confianza, donde los ciudadanos expresaron su reconocimiento al respaldo permanente de la Policía Nacional, destacando la importancia de la presencia institucional como un factor clave para la convivencia y el desarrollo del campo guajiro.

