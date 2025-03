La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco se ha caracterizado por protagonizar varias polémicas en sus redes sociales, pues siempre expresa su punto de vista en cualquier ámbito, ya sea político o del entretenimiento.

Muchas veces ha discutido mediante su cuenta de X por expresar sus opiniones y defenderlas. Sin embargo, por lo que más es conocida es por su inigualable talento que sin duda alguna la han llevado a participar en varias producciones.

Pero esta vez, la actriz utilizó sus redes para manifestar que tenía un problema con su salud. Señaló que tenía un desgaste físico en sus extremidades y cadera.

Esto lo tiene por “excederse con el ejercicio, el cuerpo pasó cuenta de cobro y tendrá que pasar por un proceso inesperado”.

“Les cuento que me tienen que reemplazar la cadera derecha y las dos rodillas (este diagnóstico me lo dieron hace poco; me he dado muy duro con el ejercicio durante toda mi vida y mis articulaciones no aguantaron)”, añadió.

También dejó claro que de seguro los haters iban a comentar su post con mala intención. “El trol comentará algo en esta línea: ‘Consígase mejor un médico que le reemplace el cerebro”. Esa posible respuesta me lleva a pensar en el ‘equipo’ del que nos ha provisto el azar o la naturaleza (o si quieren, Dios) para conocer, inteligir, interpretar e imaginar el mundo. A cada uno de nosotros le tocó operar y trabajar con un cerebro singular”.

“No confío en la buena capacidad del mío, créanme, pero es el único que tengo y pienso lo que puedo con él, mientras ese mismo cerebro, por otro lado, perfecto, consigue —no sé cómo—, que todo mi organismo funcione sin que intervenga mi voluntad”, dijo.

Y es que no es primera vez que Margarita asegura que tiene problemas con su salud por el exceso de ejercicio y trabajo, porque en el 2018 tuvo que recurrir al hospital, por una descompensación en su organismo.