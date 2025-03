Ricardo Mejía, actor conocido por interpretar a Mateo López Ferreira en ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, reveló que fue drogado y luego robado por unos hombres en Bogotá.

Mejía relató el suceso en diálogo con el programa de entretenimiento ‘La Corona TV’, de CityTv. Contó que fue interceptado por unos hombres mientras salía de una de sus obras de teatro y se dirigía a su casa.

“Nosotros cerrábamos la temporada el sábado y este asalto a mi integridad física y psíquica fue el viernes por la noche. El sábado tuve la última función, pero la hice un poco disminuido”, dijo en el programa mencionado el actor.

Agregó que los hombres, luego de drogarlo, le hurtaron sus pertenencias y después lo abandonaron en un lugar desconocido para él. También aseveró que estuvo inconsciente por al menos dos horas y que fue ayudado por personas que pasaban por el sitio.

“Me ‘emburundangaron’. Me robaron el celular y unos marginales me rescataron luego, pero quedé triste porque me robaron un teléfono chévere. Fue una plática ahí”, añadió.

También indicó que aunque no fue algo grave, se sentía preocupado porque este tipo de delitos cada vez son más comunes en el país.

“Esos episodios de robo lo dejan a uno como muy diezmado. Cómo nervioso. Estoy en la casa cuidándome mucho. La verdad, uno no sabe qué hacer porque el hampa es tenaz”, dijo.

Según la Policía de Bogotá, antes del 2 de marzo se habían presentado 53 casos de hurto a personas mediante el uso de escopolamina y otras sustancias tóxicas, siendo Chapinero, Teusaquillo y Suba las localidades más afectadas.