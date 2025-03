Paulina Ceballos, esposa de Carlos Calero, fue diagnosticada con cáncer de mama en julio de 2024. Durante los meses que ha estado batallando contra la enfermedad y recibiendo tratamiento, ha estado compartiendo su experiencia, asegurando que el amor, la fe y el apoyo de la familia ha sido importante para su recuperación.

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, Paulina, quien es mánager de varios artistas, se refirió a los retos que ha enfrentado desde su diagnóstico.

“Han sido nueve meses de un camino lleno de desafíos, donde he sentido muy de cerca la mano de Dios guiándome en cada paso. En este recorrido, he descubierto que el amor, ese amor inmenso y sanador, es la fuerza que transforma el dolor en esperanza y cada día en un nuevo comienzo. Cada jornada, por difícil que parezca, ha sido una muestra de valentía y fe inquebrantable. He aprendido que, incluso en la adversidad, la luz divina ilumina el sendero, recordándonos que la curación no solo es física, sino también espiritual y emocional. Esa mezcla de fe, esperanza y amor ha sido mi escudo, una fuerza que me impulsa a levantarme, a seguir creyendo y a ver la vida con ojos renovados”, se lee en el texto que acompaña el video.

En la publicación, también envió un mensaje: “Aunque el camino a veces parezca arduo, Dios y el inmenso amor que te rodea te sostienen y te llenan de la fortaleza necesaria para transformar cada obstáculo en una oportunidad para crecer y sanar. Esta historia es un testimonio de que, con fe y amor, se puede enfrentar cualquier desafío y encontrar la luz en medio de la oscuridad”.

En los comentarios del post hay uno especial, el de Carlos Calero, su esposo, quien ha estado a su lado en el camino a la recuperación.

“Te amo mi cielo hermoso, aquí estamos para ti siempre. Esta batalla es de todos y juntos sabemos que el amor lo cura todo”, escribió el presentador.

La publicación ya cuenta con más de 500 mil vistas y 16 mil ‘me gusta. El comentario de Calero tiene más de 200 reacciones.