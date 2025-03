La caleña Carolina Gómez, de 51 años, cuenta con una amplia trayectoria en el mundo del entretenimiento, tanto nacional como internacional, desempeñándose en distintas facetas como la actuación, la presentación de televisión y el modelaje.

También es recordada por su destacada participación como Señorita Colombia en el certamen de Miss Universo 1994, en el que Carolina Gómez logró quedar como primera finalista.

Años después de sorprender al mundo con su belleza, Gómez incursionó en la actuación con el papel de Carmen Morena en la telenovela ‘El auténtico Rodrigo Leal’ que transmitió ‘Caracol Televisión’ entre 2003 y 2004. Desde entonces, Carolina no ha dejado de interpretar personajes en proyectos nacionales y en el exterior.

Su talento frente a las cámaras la ha hecho merecedora de múltiples reconocimientos, como dos premios India Catalina por sus protagónicos en ‘Mentiras perfectas’ y ‘La venganza de Analía’; y tres premios TVyNovelas por ‘La viuda de la Mafia’, ‘Mentiras perfectas’ y ‘A corazón abierto’.

Aunque ha tenido una exitosa carrera actoral, Carolina Gómez también ha sufrido amargas experiencias. Esta semana la actriz caleña estuvo como invitada en el programa matutino ‘Día a Día’ de ‘Caracol Televisión’ y contó que hace algunos años tuvo que pedirle respeto al director de un proyecto que ella estaba rodando en Estados Unidos porque este le alzó la voz en pleno set.

Gómez relató que en medio de una escena, con varias personas en el set de grabación, el director la regañó de una manera desproporcionada, lo cual la hizo sentir muy incómoda.

“Metió una levantada, me pareció tan irrespetuoso. Yo lo miré, me quedé callada y le dije ‘okey’. Y cuando terminamos la escena lo llamé y le dije que si podíamos hablar un momento. Le dije ‘qué te pasa, tienes algún problema, porque eso que acaba de pasar ahí adentro no tiene que ver conmigo, sino contigo”, contó en ‘Día a Día’.

Carolina dijo que el director aceptó en ese momento que no había actuado de la mejor manera y le pidió disculpas. Ella le advirtió que no iba a permitir que esa situación se repitiera.

“Te lo voy a pasar esta vez, porque me di cuenta que no estás bien. No tenemos una relación tan cercana para que te desahogues conmigo, esto que no vuelva a pasar, porque no me voy a dejar irrespetar ni en público ni en privado”, le respondió la actriz.