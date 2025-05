A sus 49 años, la actriz y exreina de belleza Carolina Gómez no solo sigue siendo una figura influyente en la televisión colombiana, sino que también vive uno de los momentos más luminosos de su vida personal.

La bogotana confirmó en una entrevista reciente que ha vuelto a enamorarse. Su corazón late por Álex García, un productor mexicano que ha llegado para acompañarla en esta etapa de plenitud.

Desde su separación de Borja Aguirre en 2019, tras más de una década de matrimonio y un hijo en común, Tomás, Carolina no quiso abrir su corazón. Se enfocó en su carrera, su hijo, y en reencontrarse consigo misma.

Instagram carogomezfilm Carolina Gómez reveló cómo es su relación con el mexicano Álex García

Pero hoy, decidió compartir su alegría. “Estoy feliz. Es una relación bonita, sana, real”, confesó. Su relación con Álex García empezó como una conversación de trabajo y se transformó en algo mucho más profundo.

“Me inspira, me entiende, me acompaña… y eso es muy valioso”, expresó la actriz, destacando que su nueva pareja ha sabido conectarse con ella no solo desde lo emocional, sino también desde el respeto por su vida, su carrera y su espacio.

Tomada de Instagram @carogomezfilm Su relación con Álex García empezó como una conversación de trabajo se transformó en algo mucho más profundo.

“Se llama Alejandro García, es productor, pero realmente, yo creo que hace parte de mi intimidad y de mi vida privada, y así la resguardo y la cuido, no tengo nada que esconder, a veces salimos en fotos y todo, pero siento que es algo que me gusta, que me pertenezca, que sea mío y para mí, para mi familia, y así quiero que se quede, me parece que así funciona”, dijo.

Aseguró que quiere mantener su relación en la intimidad. “A veces salimos en fotos, claro, pero esta relación es algo íntimo, mío. Lo cuido, lo protejo. No tengo nada que esconder, pero tampoco quiero que se vuelva un espectáculo”.

Carolina, recordada por sus papeles en La venganza de Analía y A corazón abierto, confesó que esta nueva etapa le ha devuelto algo más que mariposas en el estómago. “Me ha dado otra perspectiva. Me siento viva, motivada, con ganas de seguir creciendo”.