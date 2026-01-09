El creador de contenido Yeferson Cossio generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir una imagen desde una clínica, donde aparece recostado en una camilla y conectado a equipos médicos.

El influencer paisa había sido sometido recientemente a una intervención por complicaciones en su corazón y ahora volvió a ser internado. A través de sus redes sociales, Cossio confirmó que desde el día anterior se encontraba nuevamente hospitalizado, aunque no reveló detalles sobre si se trata de una recaída o de una nueva complicación médica.

Instagram yefersoncossio Yeferson Cossio otra vez compartió la imagen desde una clínica

El influencer anunció que contará lo ocurrido en una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick. Pero es que en diciembre sorprendió al revelar que debía ser sometido a una cirugía cardíaca de urgencia debido a una falla en su corazón.

Durante ese proceso estuvo acompañado por su pareja Carolina Gómez y sus hermanas Cintia y Gisella, quienes también compartieron mensajes de apoyo en redes sociales. Gisella publicó una imagen desde el hospital expresando su cariño, mientras que Cintia se mostró preocupada por la situación de salud de su hermano.

🚨🇨🇴 | Yeferson Cossio volvió a ser hospitalizado. El influencer paisa confirmó su recaída tras una crisis cardíaca. Publicó foto desde la clínica, generando preocupación.#YefersonCossio #Noticias #Salud pic.twitter.com/mnracmJfeE — InfoColombia (@InfoColombia23) January 9, 2026

Los seguidores le reprocharon que debía cuidar su salud, y aún así publicó que recientemente estuvo en otro festival de música electrónica.