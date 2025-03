El pasado fin de semana la creadora de contenido Aida Victoria Merlano dio a conocer su embarazo y también el sexo de su bebé.

La barranquillera mostró la revelación de sexo que hizo con su pareja Juan David Tejada, quienes se encontraban muy felices por la noticia que fuera un niño, porque el hombre ya tiene una hija.

La influencer compartió todas las fotos en su cuenta de Instagram en la que cuenta con casi siete millones de seguidores. Además, también reveló que el nombre del bebé será Emiliano: “El primer post de Emi y sus papás”.

Así fue la reacción de Westcol con el embarazo de Aida Victoria Merlano

Sin embargo, esto no fue lo que más llamó la atención, pues los cibernautas estaban esperando la reacción de su exnovio el streamer Westcol con quien terminó en el año 2024.

Como su relación no culminó en buenos términos, los fans querían conocer qué pensaba el creador de contenido sobre esta gran noticia.

Y es que Aida Victoria siempre señaló que su deseo más grande en la vida era ser madre, y lo cumplió. Incluso, antes de separarse Westcol y Aida habían decido ser padres pero no se pudo cumplir.

Hace días el streamer dio su versión de esta gran noticia y dijo: “Lo peor es que esa situación, ese acontecimiento, yo lo sé hace como tres meses; más o menos por ahí hace como tres meses y medio lo sé yo”.

“Si quieren saber qué es lo que yo opino de todo eso, y se los digo de todo corazón: es algo que siento que me pone feliz, o sea, real, me parece chévere, porque al final la vida es para cumplir sueños y si usted no se alegra por las personas que están cumpliendo sueños, usted es una mier**”.

Le envió felicitaciones a Aida Victoria y le precisó que “no hay rencor”, para referirse a sus problemas del pasado.