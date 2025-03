Gran expectativa ha generado el ingreso de una nueva participante a ‘La casa de los famosos Colombia’, el reality de convivencia de ‘RCN’ que lleva al límite las emociones de figuras públicas. Quien resista hasta el final, con ayuda del público, se ganará un jugoso premio de 400 millones de pesos.

Esta semana se conoció que el reality tendrá una nueva integrante que ya conoce a algunos participantes, pero no precisamente por amistad, sino todo lo contrario. Por esta razón, los seguidores del programa esperan que la tensión dentro de ‘la casa’ aumente significativamente en los próximos días.

Se trata de la modelo, empresaria e influenciadora fitness Laura González, quien hará su ingreso este jueves 27 de marzo.

González es recordada por algunos gracias a su participación en el reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ de ‘RCN’ en 2017 y en el programa de competencia ‘Guerreros’ del ‘Canal 1′ en 2019.

En una reciente entrevista con el programa ‘XYZ’, de ‘RCN Radio’, habló sobre lo que será su participación en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’. Dijo que se encuentra soltera, pero entre sus planes no está tener una relación amorosa con ninguno de los participantes del reality.

Sin embargo, advirtió que sí sabe desde ya con quién definitivamente no se llevará bien y esa persona es la creadora de contenido paisa Karina García, a quien Laura González señala de haberse involucrado sentimentalmente con su exprometido.

La nueva participante de ‘La casa de los famosos’ contó que hace un tiempo descubrió que su entonces pareja le estaba siendo infiel con Karina García. La traición salió a la luz mientras la pareja, que tenía planes de casarse, residía en Río de Janeiro, Brasil.

Laura relató que durante un viaje que hizo a Colombia vio una fotografía en la que Karina García aparecía en la sala de la casa que ella compartía con su pareja. “Esa es mi casa, se las presento. Esa mesa la escogí yo, la decoración y todo”, dijo mientras mostraba la imagen.

En una entrevista con ‘Mix 92.9′, González aseguró que Karina sabía que esa era su pareja y que se iban a casar, pues la seguía a ella en Instagram.

“Yo llevaba una relación prácticamente de tres años, y no solo la estoy culpado a ella, lo culpo a él que no me dio el lugar, porque si él no la invita... (...) Yo me di cuenta de que ella me seguía en Instagram, ella sabía perfectamente quién era yo… Después de esa situación yo me separo y caigo en una depresión”, detalló Laura.

Bajo este contexto, los espectadores de ‘La casa de los famosos Colombia’ creen que la convivencia se va a tornar aún más complicada. También están a la expectativa por conocer la versión de Karina García sobre este problema.