La creadora de contenido paisa Karina García, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ 2025, contó cómo conoció a su suegra, Rosmery Blanco, madre del cantante barranquillero Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada del reality de convivencia.

Lea: Daddy Yankee vuelve al ruedo secular con su nuevo sencillo, ‘Sonríele’

El primer encuentro entre nuera y suegra suele generar nervios en ambas, pues temen no dar una buena impresión a la otra. Esta relación es crucial para que los novios se sientan bienvenidos y cómodos con la familia del otro.

Andrés Altafulla y Karina García fueron invitados esta semana al programa matutino ‘Buen día, Colombia’, de ‘RCN’, y hablaron de sus proyectos personales, pero también de cómo va su relación sentimental, que comenzó en ‘La casa de los famosos Colombia’.

Lea: El documental que retrata a ‘Tiburón: la historia de un clásico’ 50 años después

Al ser interrogada sobre la relación con su suegra, Karina García confesó que “no ocurrió como yo lo esperaba”.

“Yo la saludé y sentí una cierta barrera por todo lo que ella vio en el reality y escuchó de mí. Esperemos con el tiempo doña Ross me quiera un poquito”, sostuvo Karina García en el programa.

Luego dijo en tono jocoso: “Donde no lo quiere la suegra a uno, ahí es”.

Lea: El arte de Botero regresa a China con una muestra en Cantón tras casi 10 años de ausencia

Sobre la relación de Andrés Altafulla con su familia, la creadora de contenido aseguró que es muy buena. “Lo recibieron de una manera súper linda, mis hijos lo quieren demasiado, en mi hogar hay demasiado amor”, destacó.

Altafulla le escribió canción a Karina García

El barranquillero Andrés Altafulla le escribió una canción a Karina García en la menciona el episodio en el que sorprendidos teniendo relaciones sexuales dentro de ‘La casa de los famosos’, que se hizo polémico y mediático.

“No soy Diomedes pero me haces mis días. Sabes que yo estoy claro, la gente se reía y aquí estamos parchados. Por mí que hablen lo que quieran, esos son puros babados. No me importa mientras estemos así de enamorados”, dice la letra al inicio de la canción.

Lea: Barbie lanza su muñeca con diabetes tipo 1 para dar visibilidad a la enfermedad: ¿dónde comprarla?

“Ni tú te la crees y ahora te gusta este acentico costeño, pa’ una paisa como tú siempre va a haber un coleto como yo, no nos importa si nos ven haciendo el amor y tú toda fresa y ahora te gusta este acentico costeño, pa’ una baby como tú siempre va haber un coleto como yo”, continúa la letra de la canción.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar: ”Muy lindo, está enamorado, Dios bendiga esta relación, excelente canción"; “La respuesta de él cuando ella le pregunta qué piensa lo que dice la gente metida de su relación así o más claro”; “Dios ojalá que con este tema la rompa mucho másssss. Éxitos al 1000 % para Altafulla”.