Una de las franquicias del cine más famosas de la historias, Star Wars, perdió a uno de los actores. Se trata de Clive Revill, quien le dio vida a la voz de Emperador Palpatine, también conocido como Darth Sidious.

La noticia se conoció este jueves 27 de marzo y la información la compartió su hija Kate Revill, quien confirmó que el actor falleció a los 94 años el pasado 11 de marzo. También señaló que Clive en el momento se su muerte estaba en Sherman Oaks, California, donde batallaba contra la demencia senil.

Clive Revill nació en Nueva Zelanda y aunque estudió para contador luego se dedicó a la actuación. Trabajó en teatro, en varias obras de Broadway, y luego llegó al cine y la televisión.

De destacó en la película A Fine Madness (1966), bajo la dirección de Irvin Kershner -que después cumplió el mismo rol en Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca-. En esta producción llamó la atención del director y por eso le propuso trabajar en la segunda película.

“Había hecho una película para Irvin Kershner llamada A Fine Madness, y un día me llamó y me dijo: ‘Quiero que vengas a leer algo’. Así que fui al estudio de grabación, donde me mostró algunos clips y me dijo: ‘Léelo y dale un toque de emoción’. Así que leí el material y el resultado es que desde entonces recibo muchos correos de los fanáticos”, dijo el actor en una entrevista en los años 2000 con la revista Insider.

Además de prestarle su voz a Palpatine, también lo hizo con otros personajes del mismo universo, como el líder de la Alianza Rebelde, el General Dodonna, en el videojuego de LucasArts, Star Wars: X-Wing, y en Star Wars: X-Wing vs. TIE Fighter.

También hizo doblajes como el de Alfred Pennyworth en Batman: The Animated Series (1992); La horca depende de la gramática (1991); Drácula: Dead and Loving It (1995); Crimen y castigo (2002); y La reina de España (2016).