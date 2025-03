La reconocida actriz colombiana Yaneth Waldman se hizo viral en redes sociales tras confesar que sufrió graves complicaciones de salud que la mantuvieron hospitalizada por varias semanas en agosto de 2024. En su momento, los fanáticos se preguntaban cuáles habían sido las causas que originaron el problema médico; sin embargo, tras siete meses de silencio, la famosa decidió contar su historia.

Durante una entrevista en el pódcast ‘Menopáusicas ¡y qué!’, la artista recordada por trabajar en importante producciones televisivas como ‘El man es Germán’, ‘Nadie me quito lo bailao’, ‘Francisco el Matemático’, ‘Pandillas, guerra y paz’, ‘Los Reyes’, ‘En los tacones de Eva’, entre otras, indicó que enfrentó a una dura enfermedad conocida como septicemia o sepsis.

Debido a esto, la bogotana debió acudir a la sala de urgencias de la Clínica Santa Fe en Bogotá, donde permaneció internada por 15 días, para luego ser sometida a un tratamiento médico por más de seis meses.

“Mandaron a venir a mis hijos y tuve una manguera y una bolsa seis meses. Nadie se enteró, la tuve que sufrir sola […]. Y nadie se enteró, no porque me diera pena, sino simplemente porque no me gusta victimizarme”, dijo en el pódcast.

La actriz explicó que debido al tratamiento médico al que fue sometida en la clínica llegó a pesar 50 kilos. Pero además, debió lidiar con los problemas emocionales generados por el uso de la “bolsa”.

“El día que acepté mi bolsa, que la amé, ese día me mejoré”, expresó.

¿Qué es la septicemia?

De acuerdo con información publicada en el portal médico Mayo Clinic, la septicemia es una afección grave en la que el cuerpo responde de manera incorrecta a una infección. Los procesos que combaten infecciones se activan en el cuerpo y hacen que los órganos no funcionen correctamente.

La septicemia puede avanzar y convertirse en un choque séptico. Esta es una disminución considerable en la presión arterial que puede dañar los pulmones, los riñones, el hígado y otros órganos. Cuando el daño es grave, puede llevar a la muerte.

Síntomas de la septicemia