En un nuevo episodio de ‘MasterChef Celebrity’ hubo un momento de tensión entre el actor Raúl Ocampo y la chef Belén Alonso, luego de un intercambio de comentarios que sorprendió a los jurados y participantes del concurso culinario del Canal RCN.

La situación surgió durante una conversación con la presentadora Claudia Bahamón, quien le preguntó al actor sobre las fuentes que impulsan su creatividad en la cocina.

Ocampo explicó que sus mejores resultados nacen tanto de la alegría como de la frustración, emociones que, según él, transforman su desempeño dentro del reality.

CANAL RCN Nicolás de Zubiría, Claudia Bahamón, Belén Alonso y Jorge Rausch.

Ante su respuesta, uno de los jurados sugirió que se enojara con Belén Alonso para encontrar la inspiración.

La chef mexicana no dejó pasar el comentario y expresó que percibía cierta distancia del participante: “Siento que Raúl ya no me quiere”, afirmó.

Por su parte, Valentina Taguado recordó que las diferencias entre ambos iniciaron desde un reto de eliminación anterior, cuando Alonso calificó uno de los platos de Ocampo diciendo que “parecía un hombre muy guapo, pero poco inteligente”.

RCN Televisión/RCN Televisión El actor Raúl Ocampo

El actor, por su parte, respondió con humor al intercambio afirmando: “Está bien no quererse, pero cocinar rico”. Sin embargo, sus palabras fueron interpretadas de forma distinta por los jurados Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, quienes consideraron que la frase podía entenderse como una provocación.

“Me acaba de hacer una declaración de guerra”, exclamó Alonso, a lo que Bahamón intervino de inmediato para calmar la situación y aclarar que el comentario de Ocampo no tenía esa intención.

Asimismo el actor dijo: “No creo que sea una declaración de guerra, sino una continuación de historia. Lo importante es no resentirse y usar eso de manera creativa para que en el plato se vea”.