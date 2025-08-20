Después del lanzamiento de su sencillo “Otra Partida”, Fanny Lu presenta el videoclip oficial junto a la legendaria Yuri. Una historia visual que retrata el poder de las amigas que no te sueltan, incluso cuando todo se derrumba.

Grabado en foros de la Ciudad de México, el video muestra una fiesta callejera llena de vida, donde la protagonista —tras una ruptura amorosa— se deja envolver por la alegría, el cariño y la complicidad de quienes la rodean. En medio de la música y el color, decide volver a jugar “otra partida” en el amor, pero esta vez desde el amor propio.

“El video muestra justo eso: ese momento en que tus amigas te dicen ‘vamos, que la vida sigue’. Es una invitación a levantarse, a volver a creer”, comenta Fanny Lu.

El tema, disponible desde el 29 de julio en plataformas digitales, forma parte del álbum Una Vida Bien Vivida y une dos voces con trayectorias admirables. Con una fusión de pop mexicano y sonidos tropicales,

“Otra Partida” representa la unión artística entre México y Colombia, y ahora cobra nueva fuerza con este videoclip cargado de emoción y celebración.

“Compartir esta canción con Yuri es un privilegio. Es una mujer que se ha reinventado una y otra vez, y eso es justo lo que queremos decir: que siempre se puede volver a empezar”, concluye Fanny Lu.