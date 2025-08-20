La feria gastronómica más importante del país se prepara para encender los fogones del Caribe del 21 al 24 de agosto, en el Centro de Eventos Puerta de Oro.

Lea La ‘Verbena’ de cuentos de Cristina

Bajo el lema “La cocina es vida”, este evento reunirá lo mejor de la gastronomía regional y nacional ofreciendo una experiencia culinaria que integra lo mejor del sabor del Caribe con la cocina internacional contemporánea.

“El foco central del 2025 es mostrar que la cocina hace parte integral de la protección de nuestra biodiversidad, los invitados internacionales y nacionales serán prueba de cómo hacerlo”, explica Patricia Maestre, directora de Sabor Barranquilla.

Aquí ‘Las locuras de Silvestre’ se toman el Malecón del Río

Esta edición tendrá 53 muestras gastronómicas, 11 charlas, un conversatorio, 5 chefs internacionales, 19 invitados nacionales y 20 locales. Además, habrá una lista de 25 restaurantes ofreciendo platos exclusivos, algunos diseñados solo para la ocasión, con precios de feria.

“Llegamos a Sabor con tres propuestas innovadoras que le darán un aire fresco al paladar barranquillero: los irresistibles sanduchirris de posta, los nachos de patacón con camarones y un arroz apastelado de mariscos que evoca todo el sabor de nuestro Caribe”, explicó Gonzalo Guarín, gerente de Cucayo.

Además Alicia Machado, Miss Universo 1996, dio detalles de su romance con Ricardo Arjona: “Nos veíamos a escondidas”

“Estaremos debutando en Sabor Barranquilla con dos platos: una deliciosa hamburguesa con nuestra tradicional costilla de cerdo que irá en un pan piñita y también tendremos unos deditos de nutella. Este regreso a la feria nos permite celebrar tradición, cultura y sazón”, señaló Ana Sofía Henao, directora de marca del restaurante Buffalo Grill.

“Vamos a llevar una picada de 15 fritos que incluye caribañola de jaiba con tinta de calamar. También tendremos posta cartagenera, cayeye con queso y chicharrón, igualmente mote de camarón con queso”, contó Carolina Molina, propietaria de Narcobollo.

También ‘Michi’: una juniorista desde la cuna que descresta con su ‘pinta’ y sabor

El nuevo modelo de sección de restaurantes lo completan: Zaitún, Kinto Elemento, Bendito Burrito, Taquería Puebla, Pizzerna, Coliseo sport bar, Di silvio, Varadero, Lima Fusion, Sabina, Pepe Anca, Carnes Santacruz, Subarashi, La jaus, Nena Lela, Topping Burger, Brisket, Le panier, MCocina Árabe, La Matriarca y el restaurante Taypa. En la lista también hay restaurantes de Barranquilla, Riohacha y Valledupar. Esta última ciudad es el destino invitado y homenajeado en esta edición.

La programación oficial iniciará el jueves 21 agosto a partir de las 10:00 a.m. con el foro: Cocina, curiosidad y naturaleza en el Caribe, una búsqueda compartida. La agenda se extenderá ese día hasta las 7:00 p.m. El último en subir a la tarima ese día será el reconocido chef chileno Chris Carpentier.

Más Los jueces detrás de la corona de Miss Universe Colombia

Sabor Barranquilla 2025 es organizada por la Cruz Roja Colombiana Seccional Atlántico, Fenalco y Corferias, con el respaldo de Gases del Caribe, Imusa y La Compañía, patrocinadores del evento. Esta edición cuenta con el apoyo de Fontur, entidad operadora del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), con la misión de contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social del país.