La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, se refirió este martes al paro de arroceros que inició el pasado lunes 14 de julio en varios departamentos del país, como respuesta a supuestos incumplimientos por parte del Gobierno nacional.

Leer más: Feminicida de la estilista Giselle Celín cierra preacuerdo con Fiscalía y es condenado a 31 años de cárcel

Asimismo, este gremio pide mejores condiciones para enfrentar la competencia del exterior, por lo que optaron por las protestas indefinidas que incluyen el bloqueo de carreteras.

La jefa de la cartera aseguró, en entrevista con Mañanas Blu, que la producción de este cereal no es rentable, debido a los bajos precios que se manejan por hectárea cosechada, es decir, se hablaría de una pérdida de hasta 2.8 millones de pesos.

Esta problemática, según Carvajalino, “está llevando a la quiebra a pequeños y medianos productores”.

Por su parte los productores de arroz expresaron recientemente en un comunicado: “La decisión de iniciar un nuevo paro nacional arrocero obedece al descontento de los agricultores y productores arroceros ante los repetitivos incumplimientos de los acuerdos firmados en marzo, que fueron completamente ignorados por el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Nacional”.

Ver también: Denuncian presunta estafa con 30 vehículos en centro comercial de Cartagena: iban a ser vendidos en el lugar

Ante esto, la ministra de Agricultura aseguró que avanzan en diálogos con el gremio, y que las afectaciones al mercado del arroz en el país se deben a un “problema estructural”.

La ministra además hizo un llamado para que los productores puedan mantener sus ingresos y su respectivo nuevo ciclo de siembra.

“Si ellos (los productores) no mantienen sus ingresos no habrá nuevo ciclo de siembra y el próximo año no será una sobreoferta, sino un déficit de arroz. Pero necesitamos también que la industria tenga una estabilidad”, añadió Carvajalino.