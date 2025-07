Un grupo de 30 personas, por medio de redes sociales, denunció una presunta estafa por parte de un local comercial de razón social Financars, que operaba en el Centro Comercial Multicentro La Plazuela, en Cartagena.

Lo denunciado señala que este local tiene que ver con la compra y venta de carros, pero presuntamente “robaron” sus vehículos bajo la falsa promesa de esperar a unos supuestos compradores que iban a adquirir los vehículos.

Luisa Baquero, una de las afectadas, dijo en Caracol Radio, que el establecimiento la contactó a través de Facebook porque ella tenía un anuncio sobre la venta de su camioneta Renault Duster de color gris, y de placas USS 893.

“Ellos se contactaron conmigo, me pidieron que por favor la llevara, que revisara su NIT y efectivamente la empresa aparecía en la RUES, en el registro único empresarial, con una vigencia de siete años operando en el país. Aparte de eso, indagué también acerca de representante legal. Todo parecía muy bien era una fachada que estaba muy bien montada, unas vitrinas con membrete que estaban en el centro comercial, lo que más confianza me dio”, expresó en el medio nacional.

Luisa entregó la camioneta los encargados del local. Le hicieron un contrato, que establecía que debía colocar el auto en consignación y ellos entregaban por adelantado un millón de pesos para apartar el negocio. El dinero restante iba a ser entregado en un mes.

“Me pusieron también a disposición que yo fuera todos los días al centro comercial si yo quería, para revisar y validar que mi camioneta estuviera en perfecto estado y estuvieran en las instalaciones del centro comercial, porque ellos a su vez mencionan que tienen en el parqueadero varios puestos que el centro comercial les otorgó como concesionario”, añadió Baquero.

Pero, a los días le llegó un mensaje de texto con un comparendo de su camioneta, lo que le generó alarma y decidió ingresar a la plataforma del SIMIT para verificar.

“Efectivamente aparece una foto detección en el municipio de Aracataca, Magdalena y es cuando a mí se me prende la alerta. Llamé a mi hermana que vive más cerca del centro comercial para que se acerque a las instalaciones y valide si mi camioneta todavía está en el lugar. Mi hermana me dice no hay camionetas, no hay ninguno de los carros que tú habías visto y en el segundo piso lamentablemente tengo que decirte que está todo apagado y que el local parece abandonado”, relató Luisa en el medio nacional.

Ante esto, el propio centro comercial Multicentro La Plazuela P.H., informó en un comunicado que luego de recibir la información sobre la supuesta estafa con los vehículos precedió de inmediato a denunciar los hechos ante las autoridades competentes para que se empiece la investigación.

“Aclaramos que el suceso en mención sobre el robo de vehículos en los parqueaderos del centro comercial, corresponde a esta presunta estafa cometida por un tercero, independiente de la actividad del Multicentro la Plazuela”, se lee en el comunicado.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, publicó en su cuenta X un mensaje al respecto: “Desde @AlcaldiaCTG hemos estado atentos a esta noticia. @secinteriorctg hará seguimiento para que @PoliciaCtagena (Sijín) y @FiscaliaCol, adelanten las investigaciones de manera rápida y efectiva. Esperamos que el C. Comercial contribuya y aporte pruebas”.