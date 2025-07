El Gobierno nacional dio a conocer que se logró un acuerdo histórico con el Comité Nacional del Paro Arrocero.

Dicho acuerdo está centrado en el contenido técnico de la resolución que establece un precio mínimo de compra para el arroz paddy verde, el cual permitirá avanzar en medidas urgentes y estructurales para enfrentar la actual coyuntura del sector y fortalecer su sostenibilidad en el tiempo.

En ese sentido, a ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó que el precio que se le paga al productor viene bajando mucho, está por debajo de los costos de producción.

“La situación de la industria es producir un arroz con un insumo a un precio que no se lo va a pagar el comercio”, sostuvo la jefa de esta cartera a Blu Radio.

En ese sentido, señaló que la intervención del Gobierno en el precio y regulación del arroz es temporal, es excepcional.

“Lo que me permite a mí la ley es que ante una situación, una distorsión en el mercado que claramente afecta a la sostenibilidad y la sustentabilidad de la cadena, yo pueda entrar, intervenir y cuando recupere la normalidad de la cadena, como me lo define la ley, me salgo de esa regulación”, explicó la ministra.

Carvajalino espera que sea la otra semana la Superintendencia de Industria y Comercio pueda adelantar las gestiones necesarias y se firme la resolución.

Las partes también acordaron crear una comisión con participación de ambas partes, cuyo objetivo será identificar e implementar los mecanismos contemplados en la ley que permitan apoyar a las productoras y productores afectados por la caída de precios del arroz.

De acuerdo con el sector arrocero, de esta actividad dependen alrededor de 500.000 familias, unos 2,5 millones de personas.