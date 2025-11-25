Lo dijo sin titubeos. Sin gaguear. Tal vez sin pensarlo mucho, como cualquier hincha en medio de una emoción, con más con ligereza y alegría que con equilibrio y análisis: “Nacional le gana los dos partidos a Junior”.

Faustino Asprilla no duda de que los ‘Verdolagas’ superarán a los rojiblancos en los dos enfrentamientos consecutivos que sostendrán en el cuadrangular semifinal A de la Liga II, este miércoles, a las 8:30 p. m., en el estadio Metropolitano Ditaires, de Itagüí, y el domingo, a las 6:30 p. m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.

El ex futbolista, que ahora es comentarista de la cadena Espn, dejó ver una vez más su fanatismo declarado por el cuadro antioqueño y le echó bastante picante al duelo entre ‘Verdolagas’ y ‘Tiburones’, durante el programa Equipo F, emitido el pasado lunes en la noche.

Asprilla, que pasó el Cúcuta Deportivo, Nacional, Parma, Newcastle, Palmeiras, Fluminense, Atlante, San Lorenzo, Universidad de Chile, Estudiantes de La Plata y Cortuluá, está totalmente convencido de que su equipo del alma “será finalista”.

Melissa Martínez, periodista barranquillera identificada con Junior, le recordó que Nacional perdió 2-1 ante los ‘Tiburones’ recientemente, en el ‘Metro’, en el partido de la jornada 20 de la fase de ‘todos contra todos’.

“Ese partido no cuenta. Nacional fue con cinco o seis suplentes. (Diego) Arias puso alternativas. Nacional debería definir su clasificación en estos dos encuentros”, dijo ‘el Tino’.

“¿Qué ha mostrado este Nacional últimamente para convencerlo tanto?”, le preguntó Melissa a Asprilla.

“No pierde”, respondió el exdelantero. “Perdió en Barranquilla”, ripostó Martínez. “Sí, pero fue con suplentes. En finales no creo que Nacional vaya a dar esa papaya. Es otra cosa”, agregó Asprilla.

¿Exceso de confianza con Atlético Nacional?



En medio de un programa, Faustino Asprilla prendió el debate al asegurar que entre Nacional y Junior saldría el finalista del Grupo A.



Pero, además, el exjugador expresó que los antioqueños ganarán los dos juegos e irán a la final. pic.twitter.com/QkzJiTzLJ7 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) November 25, 2025

DIJO QUE ALFREDO ARIAS TIENE “TEMOR”

El debate se trasladó luego al episodio previo del escenario del partido y la negativa de Junior ante la posibilidad de jugar en la altura de Bogotá o de Manizales, algo que Nacional, que entrena en Guarne, a 2 mil metros sobre el nivel del mar, contemplaba pretendiendo sacar ventaja ante el cierre del estadio Atanasio Girardot, su sede natural, por un concierto.

En ese momento de la polémica, ‘el Tino’ no dejó pasar la oportunidad de lanzarle un dardo a Alfredo Arias: “Yo al técnico del Junior le vi un cierto temor cuando dijo que no quería jugar en Manizales. Quiso sacar provecho. No era necesario demostrar tanto miedo”.

“A mí me parece que eso es temor, o no tiene un equipo confiable”, agregó.

