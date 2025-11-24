Más claridad para lo que ya es un debate cerrado. Luego de ver todo el revuelo por la jugada del autogol de Jean Pestaña que sirvió para que Junior igualara 1-1 ante América, se dieron a conocer los audios del VAR.

Así lo reveló este lunes la Federación Colombia de Fútbol, que busca ponerle punto final a esta polémica porque supuestamente el balón no había ingresado, algo que, ya quedó demostrado que no fue así.

En el video colocado, hay una explicación de la decisión que tomaron y la razón por la que respetaron lo que pitó el árbitro Wílmar Montaño.

“En el minuto 85, y después de una acción de ataque del equipo visitante y tras una salvada del guardameta del equipo local, un defensor patea el balón a su propia portería. El árbitro asistente dos, desde su lectura y posicionamiento y aplicando un trabajo en equipo, levanta su banderín y le indica al árbitro la validación del gol por un autogol”, afirmaron.

“El VAR, en su chequeo protocolar, y utilizando sus mejores planos disponibles para la acción, identifica, en un paso a paso, que no hay una clara evidencia para cambiar la decisión tomada en el campo y confirmando el autogol. La decisión no cambiará a menos que las imágenes muestren que fue un error claro”, complementaron.

Estos audios salen a la luz luego de que en la mañana de este lunes un video grabado por un aficionado en el estadio Pascual Guerrero haya aclarado la duda debido a que se observó claramente que el balón ingresó en toda su totalidad.