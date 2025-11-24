Compartir:
Por:  Isaac Barrios Martínez

Más claridad para lo que ya es un debate cerrado. Luego de ver todo el revuelo por la jugada del autogol de Jean Pestaña que sirvió para que Junior igualara 1-1 ante América, se dieron a conocer los audios del VAR.

Así lo reveló este lunes la Federación Colombia de Fútbol, que busca ponerle punto final a esta polémica porque supuestamente el balón no había ingresado, algo que, ya quedó demostrado que no fue así.

En el video colocado, hay una explicación de la decisión que tomaron y la razón por la que respetaron lo que pitó el árbitro Wílmar Montaño.

“En el minuto 85, y después de una acción de ataque del equipo visitante y tras una salvada del guardameta del equipo local, un defensor patea el balón a su propia portería. El árbitro asistente dos, desde su lectura y posicionamiento y aplicando un trabajo en equipo, levanta su banderín y le indica al árbitro la validación del gol por un autogol”, afirmaron.

“El VAR, en su chequeo protocolar, y utilizando sus mejores planos disponibles para la acción, identifica, en un paso a paso, que no hay una clara evidencia para cambiar la decisión tomada en el campo y confirmando el autogol. La decisión no cambiará a menos que las imágenes muestren que fue un error claro”, complementaron.

Estos audios salen a la luz luego de que en la mañana de este lunes un video grabado por un aficionado en el estadio Pascual Guerrero haya aclarado la duda debido a que se observó claramente que el balón ingresó en toda su totalidad.