Se acabó el debate. Gol más que legal. El autogol de Jean Pestaña que le dio el empate 1-1 a Junior ante América, este domingo, en el estadio Pascual Guerrero, por la segunda fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga-II, había generado mucha controversia.

Leer también: Alfredo Arias pide mayor protección para Enamorado y todos los habilidosos: “Estamos castigando al que quiere jugar”

Pero eso se terminó. Este lunes, un aficionado que se encontraba en el escenario deportivo alcanzó a grabar la jugada y en esa se ve claramente como el balón pasó toda la línea y que Omar Bertel lo rechazó desde adentro.

Aunque en las imágenes que había mostrado la transmisión del partido no dejaban clara la decisión, ya con esta nueva toma se puede afirmar que el gol es totalmente válido.

Muchos periodistas tomando partido sin tener evidencia clara. Pues acá está: gol legítimo. El árbitro y el juez de línea actuaron correctamente. pic.twitter.com/rMlK7dSEuE — Humor Rojiblanco (@Humor_rojiblanc) November 24, 2025

Esa jugada había desatado críticas por parte de todos los jugadores americanos, que le habían reclamado al árbitro Wílmar Montaño su decisión.

Leer más: Así quedó la tabla de posiciones tras el empate 1-1 de Junior en su visita al América

En la rueda de prensa posterior al juego, Mateo Castillo se refirió a esto y dijo que les “habían dañado su sacrificio”.

“Lastimosamente al finalizar el partido fue una jugada bastante confusa, que nos daña el trabajo y el sacrificio que hicimos. No se puede hablar mucho del tema porque lo van multando a uno”, destacó.

Pero ya vemos que esto no fue así e inclusive en parte el perjudicado pudo haber sido ‘el Tiburón’.

Leer también: “Merecimos ponernos en ventaja, pero nos faltó eficacia, y en el pecado estuvo la penitencia”: Alfredo Arias

En el primer tiempo hubo una jugada en la que alcanzaron a golpear a José Enamorado dentro del área, pero ni el árbitro ni el VAR pensaron que era para pitar penal, cuando en la repetición se ve que pudo haber sido revisada.

Esa acción incluso sacó del partido al extremo barranquillero, quien no pudo continuar al presentar una lesión en la pierna afectada.

Así las cosas, se cierra el debate sobre si fue o no gol, porque está más que claro que la pelota entró completa y el gol fue más que legal.