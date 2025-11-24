Quiere acabar con la estigmatización. El técnico de Junior, Alfredo Arias, alzó la voz tras la lesión de José Enamorado en el empate 1-1 frente al América. El uruguayo hizo un llamado directo a árbitros, analistas y medios de comunicación para que los jugadores habilidosos, como el extremo rojiblanco y el escarlata Cristian Barrios, reciban un trato más equitativo y protector dentro y fuera de la cancha.
Arias explicó que Enamorado “fue golpeado” en repetidas ocasiones y que una de esas acciones derivó en la molestia física que lo obligó a abandonar el partido. Sin embargo, subrayó que este tipo de situaciones no son nuevas ni excepcionales: “Es normal, así como es golpeado Barrios. Los jugadores habilidosos suelen ser golpeados”.
Para el entrenador, el problema no es solo arbitral, sino también mediático. Insistió en que el fútbol debe resguardar a quienes intentan desequilibrar con talento, y cuestionó que, en cambio, muchas veces se conviertan en el blanco de críticas y sospechas.
“Si no los protegemos y, además, los castigamos —porque después en los programas paran las jugadas y algunos, con camiseta, opinan que no fue penal o que no fue falta— terminamos persiguiendo al que quiere jugar, en vez de perseguir al infractor”, afirmó.
Para el uruguayo, los jugadores técnicos terminan pagando dos veces: con el golpe y con el juicio mediático que los acusa de exagerar o simular.
“A esos jugadores muchas veces no les cobran falta y dicen que están simulando, cuando la gran mayoría de las veces les pegan”, añadió.
Arias remarcó que su postura no depende del color de la camiseta. Mencionó al atacante del América, Cristian Barrios, como otro futbolista regularmente expuesto a faltas fuertes: “Ven que soy imparcial: menciono a Barrios porque hoy también fue golpeado”.
“El fútbol y el juego han hecho todas las reglas para proteger a aquellos que quieren jugar”, recordó, apelando a la intención original del reglamento: favorecer la creatividad y el espectáculo. “Si no los cuidamos, el fútbol será aburrido”, añadió.
El entrenador advirtió que existe un riesgo mayor sin una protección efectiva: que desaparezca el jugador capaz de romper líneas y generar emociones.
“Si no, no vamos a tener quien haga un dribling, quien arriesgue, quien genere desequilibrio, el fútbol va a ser tan aburrido que nadie va a ir a las canchas”, alertó.
Por eso llamó a un compromiso colectivo entre árbitros, clubes, periodistas y analistas: “Lo que tenemos que proponer, tanto desde nuestro lugar como desde quienes controlan los partidos y quienes hacen los análisis, es proteger al habilidoso y no castigarlo”.
El extremo fue sustituido en el descanso por una lesión y es duda para el próximo partido de Junior ante Atlético Nacional, el miércoles a las 8:30 p. m., en Medellín.
“Enamorado salió lesionado. Ojalá lo podamos recuperar para el partido contra Nacional”, cerró Arias, preocupado por quien actualmente es su principal arma ofensiva.