A América de Cali se le escapó un triunfo que parecía encaminado y terminó igualando 1-1 frente a Junior en el estadio Pascual Guerrero, en la segunda fecha del cuadrangular semifinal A.

Leer también: América 1, Junior 1: era para ganar...

El partido, cargado de tensión y polémica, dejó al equipo escarlata con sensaciones encontradas: un buen segundo tiempo, dos expulsiones y un gol en contra de Jean Pestaña que todavía genera discusiones.

Álex Escobar, asistente técnico de David González, fue el vocero del cuerpo técnico tras el compromiso y describió como “complejo” el desarrollo del juego, especialmente durante la primera mitad.

“Después de un primer tiempo complejo, complicado, difícil, creo que en el segundo tiempo América compitió de la mejor manera”, afirmó.

Leer también: Cúcuta y Real Cundinamarca jugarán la final del Torneo de Ascenso II

“Nos pusimos 1-0 y el equipo entró en un mejor funcionamiento dentro de la estructura del plan de juego. Estábamos ganando un partido bien complicado hasta que, faltando pocos minutos, nos empatan en una jugada muy confusa”.

Escobar reconoció que el equipo tuvo dificultades iniciales en el manejo de la pelota. “Fallamos muchos pases. Pero con los correctivos que se hicieron, en el segundo tiempo América fue muy superior a Junior. Lo más importante es que se corrigió y el grupo salió con todas las ganas y el deseo de irse adelante”, explicó.

A pesar del impulso futbolístico, América terminó sufriendo por las expulsiones de José Cavadía, antes del empate, y Rafael Carrascal, en la reanudación tras el gol del 1-1.

Las dos rojas obligaron al equipo a cerrar el juego con nueve hombres. El asistente lamentó ambas acciones, especialmente la primera.

“Hay que revisar bien la jugada de Cavadía. Él dice que no toca al jugador, que saca la pelota. Nosotros también pensamos que no era para expulsión, pero son decisiones que toman los jueces y hay que respetarlas”, señaló.

Sobre la tarjeta roja a Carrascal, admitió que el volante “respondió a una provocación” (de Teófilo Gutiérrez) en un partido de alta intensidad.

Escobar destacó, sin embargo, la actitud del plantel pese a la inferioridad numérica. “Quiero resaltar el comportamiento del equipo. Siempre quiso ser protagonista para ganar este partido. Estos tres puntos habrían sido muy importantes. Es doloroso empatar porque faltaba poco para terminar y en esa jugada infortunada nos empatan”.

El AT de González dejó ver que deben pasar la página y centrarse en el duelo del jueves, frente al Medellín, a las 7:30 p.m. en Cali, otro compromiso determinante para mantenerse en la pelea.

“Hay que seguir trabajando duro. El jueves tenemos un partido importante y debemos ganarlo para estar ahí”, concluyó.