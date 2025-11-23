La última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Primera B estuvo al rojo vivo. Cúcuta Deportivo y Atlético Huila, cada uno en su partido, sostuvieron un mano a mano por el primer lugar del grupo A y la clasificación a la final, pero los ‘Motilones’ terminaron consiguiendo el tiquete a la instancia decisiva.

Leer también: Ryan Wedding, el deportista olímpico que ahora es el Pablo Escobar de Canadá

El equipo de la frontera, dirigido por Nelson ‘el Rolo’ Flórez, se impuso 4-0 al Internacional de Palmira, en el estadio General Santander, mientras el Huila sólo pudo empatar 2-2 en su visita a Jaguares, en en el estadio Jaraguay de Montería.

Sin embargo, en un momento, ya en la agonía de ambos compromisos, el clasificado era el cuadro opita, que le ganaba 2-1 al club cordobés. Cúcuta vencía 3-0, pero no le alcanzaba porque las dos escuadras, con esos resultados, empataban en puntos (13), en diferencia de gol y en mayor número de goles anotados.

Los dirigidos por Diego Corredor hacían la diferencia en el tercer ítem de desempate, mayor número de goles de visitante, pero un golazo de tiro libre del volante argentino Cristian ‘Jopito’ Álvarez puso el marcador en la capital nortesantandereana 4-0, en el minuto 87, y elevó al Cúcuta al primer lugar.

Leer también: En video: así fue el espectacular gol de chilena de Cristiano Ronaldo

Aparte, Huila, que buscaba un tercer gol en territorio monteriano, recibió uno en contra y su compromiso se igualó 2-2 definitivamente. Cúcuta concluyó con 13 puntos, mientras los opitas solo sumaron 11.

En el grupo B, Real Cundinamarca no permitió que Patriotas lo sobrepasara en la tabla y lo superó a domicilio 3-0, en el estadio La Independencia, de Tunja.

El cuadro cundinamarqués, que tiene sede en Bogotá, jugará la final del torneo del segundo semestre con el Cúcuta Deportivo.

Leer también: El Milan se queda con el clásico gracias a un gol de Pulisic

El vencedor de ese duelo se medirá a Jaguares, campeón del primer semestre, y que ya tiene asegurado su ascenso, gane o pierda la gran finalísima, porque es inalcanzable en la reclasificación.

Real Cartagena y Boca Juniors, en un duelo de dos equipos totalmente eliminados en el Grupo B, cerrarán su participación este lunes, en el estadio Pascual Guerrero, a partir de las 5 p. m.