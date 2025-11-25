El Real Madrid anunció este lunes en sus medios oficiales la renovación del contrato de la internacional colombiana Linda Caicedo hasta el 30 de junio de 2031.

La delantera llegó a la sección femenina del club blanco en 2023, con 18 años, y desde entonces ha jugado un total de 99 partidos en los que ha marcado 26 goles.

Comunicado Oficial: renovación de Linda Caicedo.#Linda2031 — Real Madrid C.F. (@realmadridfem) November 24, 2025

“A sus 20 años, ya ha ganado el premio Golden Girl de 2023. Además, ha sido incluida en el once FIFPro World11 Femenino de 2024 y en el once ideal de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS)” destacó el Real Madrid, que también recordó que Caicedo fue reconocida como la segunda mejor jugadora del mundo en los premios The Best 2023, y que su gol frente a Alemania en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023 fue elegido el mejor de la competición.

✨ @Linda__Caicedo: "Estoy feliz de seguir aquí y quiero hacer historia". pic.twitter.com/xDXF1ybhUT — Real Madrid C.F. (@realmadridfem) November 24, 2025

Linda Caicedo ha sido subcampeona de las últimas dos ediciones de la Copa América en una selección colombiana en la que debutó con tan solo 14 años. En la disputada este año fue incluida en el once ideal de la competición.