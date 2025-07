Era una persona bonachona. Siempre amable y de buen humor, no importaba que llovieran rayos y centellas sobre él, como ocurría en sus días de entrenador de Junior. Miguel Ángel siempre dibujaba una sonrisa en su rostro.

Leer también: “Al ‘Zurdo’ lo quería todo el mundo; tenía un carácter fuerte, pero era muy noble”: David Pinillos

‘El Zurdo’ López, como se le conocía ampliamente, le daba sin reparos un abrazo a Édgar Perea Arias (q.e.p.d.) después de escuchar dos horas de crítica en su contra en su popular programa ‘Comentando los deportes’. Tenía una tolerancia y paciencia sorprendentes y admirables, con el más connotado narrador o con el joven reportero novato. A todos los trataba con respeto e hilaridad.

Su jocosidad se mantenía a flor de piel en todo momento, pocas veces se le vio molesto ante los medios de comunicación. En abril de 2017, en una de sus últimas entrevistas con EL HERALDO, con su acostumbrada gracia, contó tres anécdotas que despertaron fascinación y carcajadas entre los presentes.

El argentino, que falleció este lunes, al filo de la 1 a. m., en su casa en la Urbanización El Parque, de Soledad, Atlántico, donde se encontraba residenciado hace unos años con su compañera sentimental, era un defensa central con mucha calidad que ganó una Liga de Colombia con Atlético Nacional, y cuatro títulos de Copa Libertadores y uno de Liga Argentina con Independiente de Avellaneda. ¡Cuatro Libertadores! Dos Interamericanas y una Intercontinental.

Leer también: El cuerpo del ‘Zurdo’ López es cremado en el Cementerio Jardines de Paz; Fuad Char y Teófilo, presentes

Hablamos de una leyenda del fútbol sudamericano que enfrentó a nada más y nada menos que a Edson Arantes do Nascimento Pelé y dirigió, ya en sus épocas de técnico, a un tal Diego Armando Maradona.

“Sí, una vez, en un partido River-Santos, jugué contra Pelé. Yo jugué contra Pelé, Eusebio, Cruyff. A esos jugadores no los puedes anular nunca, podrás ganarle alguna jugada, pero frenarlos completamente, nunca. Pero el jugador que más trabajo me dio a mí fue Ángel Clemente Rojas, de Boca. ‘Rojita’ tenía una cintura y una movilidad tipo Vladimir Hernández, no se sabía a dónde salía”, comentó ‘el Zurdo’ en aquella entrevista.

EL DUELO CONTRA PELÉ TERMINÓ EN UN RESTAURANTE

Sobre el choque contra ‘O Rei’, López recordó que no apeló a la pierna fuerte y contó una asombrosa historia que detalla la cordialidad y sencillez del brasileño.

Leer también: “‘El Zurdo’ López era un tipazo, una persona íntegra que nos aportó mucho”: Sebastián Viera

“¿Pegarle a Pelé? ¡Nooooo! Prefería pegarle a Mayweather que a Pelé (risas). Esa noche que jugamos contra Pelé, River-Santos, en cancha de Boca, había un triangular ahí, en la última jugada, córner a favor nuestro, yo voy a cabecear, saltamos todos los que estábamos ahí, la pelota me pega en la cabeza, miro y se mete. El árbitro lo anula dizque por un codazo. Le digo yo: mira, hijo de puta, vamos diez cabezas arriba, hasta con los ojos cerrados, qué voy a saber dónde tengo el brazo, ¿cómo me anulas el gol del empate al Santos de Pelé?... Terminó el partido y me voy a cenar a un restaurante al que iba habitualmente cerca de mi apartamento, ahí estaba en la barra cuando llega Pelé y Rildo con dos señoritas. Se sentaron en una mesa. El dueño, que era conocido y amigo mío, le manifestó a Pelé que en el lugar estaba yo, que había jugado con él hacía un rato. Pelé se levantó, me saludó y me llevó la mesa de él. Ahí me atendió y me preguntaba a mí como si yo fuera Pelé y él ‘El Zurdo’ (risas). Después de un rato me fui. Fue una enseñanza de humildad y compañerismo”.

LAS HISTORIAS CON DIEGO MARADONA

El técnico que llevó a Junior a su quinta estrella en 2004, en la apasionante e infartante final contra Atlético Nacional, dirigió a Diego Armando Maradona en sus mágicos e inolvidables inicios en Argentinos Juniors.

“El Zurdo López fue uno de los mejores técnicos que tuve”, dijo Maradona en varias ocasiones.

Leer también: El mensaje que le dedicó Maradona al ‘Zurdo’ López una vez en sus redes: “Uno de los mejores directores técnicos que tuve en mi carrera”

El cariño y la admiración eran mutuos. López idolatraba a quien fue su pupilo. “Estaba tocado por la varita de Dios. Tenía una inteligencia sobrenatural dentro y fuera del campo. Un líder. Tuvimos una amistad verdadera que no tenía nada que ver con el fútbol. A través del fútbol nos conocimos, pero nos fuimos haciendo amigos por los códigos similares que teníamos sobre la vida y muchas cosas”, explicó López cuando Maradona falleció.

Sobre los días en que era su técnico, Miguel Ángel López rememoró en la entrevista con EL HERALDO que había poco para explicarle en las charlas técnicas. “Yo decía: si lo marca uno, se la pasan a él; si lo marcan dos, se la pasan a él; si lo marcan tres, también se la dan a él. ¿Y si lo marcan cuatro? ¡También se la dan a él!”.

También recordó un pacto que hicieron ambos. “Ya él era un jugador destacadísimo. Como todas las figuras, tenía sus privilegios. A veces llegaba un poquito tarde al entrenamiento. Y me decía: ‘Miguel, me demoraron por esto y por esto’. Yo le decía: ‘está bien’. De ahí nació nuestra primera conversación, que fue la siguiente: ‘mire, no me importa lo que usted haga, pero sí me importa que me diga qué hace, porque de acuerdo a lo que me diga que hace, yo como entrenador sé cómo tengo que prepararlo’. ‘Usted es el show y tengo la obligación de ponerlo diez puntos, entrenarlo de acuerdo a su descanso y actividad’. ‘El domingo siempre tiene que estar bien porque usted es el espectáculo’. Recuerdo que me sonrió y con un ojo cerrado me dijo: esa me gusta (risas). Desde ahí nació una amistad y una confianza mutua de toda la vida”.

La relación de los dos se fortaleció más con la recomendación que Miguel Ángel López le hizo a Carlos Salvador Bilardo, DT de la selección Argentina del Mundial de 1986: concentrarse en el complejo deportivo del América de México, donde ‘el Zurdo’ era el entrenador en ese entonces. Durante la cita ecuménica, se encontraba y dialogaba constantemente con ‘el Pelusa’.

Leer también: “Tengo un recuerdo de mucho respeto por la carrera del ‘Zurdo’ López”: Julio Comesaña

LA COMPARACIÓN CON PIQUÉ

En el tiempo que se sostuvo la charla con López en la sala de juntas de EL HERALDO, Shakira todavía era esposa de Piqué y este todavía era un futbolista de élite, reconocido por su buena técnica.

Al preguntarle si su fútbol era tan excelso como el de Piqué, ‘el Zurdo’ soltó una sonrisa irónica y respondió: “Voy a hacer una broma con el mayor de los respetos: si Piqué tiene de esposa a Shakira, yo tendría que tener de esposa a Angelina Jolie (risas)”.

“Antes el que la tiraba para arriba no jugaba. ‘¿Qué haces burro?’, le gritaban a uno si se tiraba hacia arriba. El asunto era quitarla y salir jugando. Era algo que uno tenía en la cabeza. No vinieron más jugadores así con nivel técnico”, comentó.

“Dicen que jugaba bien, yo creo que jugaba muy bien (risas). No se olviden que soy argentino y tengo que agregar algo. Yo me inicié como volante 10, pero no era tan bueno para la posición. Me fueron corriendo, primero como volante de marca. Después, en Estudiantes de la Plata, Osvaldo Juan Zubeldía me explicó que quería jugar con un hombre que sobrara y que tuviera panorama de juego para salir jugando. Yo tenía las actitudes técnicas y ofensivas, las defensivas las fui aprendiendo. Tenía mucha intuición y me resultaba cómodo gambetear a dos o tres jugadores. Llegué a jugar en la Selección Argentina, no en un Mundial, pero sí en amistosos. Estuve en cuatro Copas Libertadores seguidas, una intercontinental, dos interamericanas. Gané nueve títulos como jugador. Como técnico llevo cinco”.