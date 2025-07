No fueron los mejores amigos del mundo, pero el respeto no faltó. Julio Avelino Comesaña, el entrenador que más veces ha dirigido a Junior, recordó con bastante nostalgia a quien lo sigue en ese ranking, Miguel Ángel López, quien falleció este lunes.

El colombo-uruguayo expresó su tristeza por esta noticia y aseguró que siempre siguió la carrera del argentino.

“Me toma de sorpresa porque no tenía noticias así diarias del ‘Zurdo’. Sé que había estado bastante enfermo. Nunca tuvimos una relación de amigos, de estar visitándonos, hablando todos los días, solamente en algunas circunstancias u oportunidades donde fue necesario nos juntamos. Tengo un recuerdo de respeto por su carrera, por su manera de andar en el fútbol. No lo podemos negar, fue un gran hombre, un gran jugador de fútbol en equipos importantes como Independiente de Argentina. Lo conocí aquí cuando jugaba en Nacional. Después nos encontrábamos en algunos partidos como adversarios y siempre le seguí su carrera porque fue un hombre del fútbol muy reconocido, muy importante”, manifestó en conversación con EL HERALDO.

“En Barranquilla sabemos ya lo que ha significado en sus etapas en el club, siempre estará en la memoria y en el recuerdo de los barranquilleros, de la gente del Junior, de todos. Lamentando su partida, a todos les mando un abrazo fuerte y que Dios les dé la fortaleza para entender todo esto”, complementó.

El veterano estratega recordó que ‘el Zurdo’ fue entrenador de él en Junior hace muchos años.

“Yo no olvido que ‘el Zurdo’ López incluso fue entrenador mío en Junior, yo jugaba en Junior y llegó ‘el Zurdo’ López con el profesor Soler, llegó a dirigir el equipo y él fue entrenador. Cuando él empezaba como entrenador yo fui jugador de Junior y él me dirigió. No tuvimos de pronto esa afinidad que se necesita o circunstancias en la vida que hacen que uno se ligue a otra persona y tenga una relación continua, permanente, aunque sea telefónica o no. Pero siempre, repito, tuvimos una relación de gente del fútbol respetuosa y también de admiración por lo que él hizo como futbolista y lo que hizo también como entrenador. Yo tenía respeto y cariño por él”, afirmó.

Julio Avelino destaca que para que una persona dirija tantas veces un mismo equipo, como lo hicieron él y el hoy fallecido Miguel Ángel López, es porque siempre tuvieron la confianza de las directivas del club.

“Cuando pasan estas cosas con las personas no hay ninguna duda que es un reconocimiento a las cosas que las personas hacemos bien y que generamos esa sensación de confianza y de seguridad para la dirigencia de una institución como Junior. ‘El Zurdo’ era una persona respetada y querida y cada vez que lo llamaron porque creían en él, confiaban en él. A veces las cosas salen bien, a veces no salen como todos queremos, pero siempre fue un hombre de confianza en el Junior y por eso estuvo siete veces. Tendríamos que sentarnos a enumerar todas las cosas que ‘el Zurdo’ ha hecho y ha dejado en su imagen en Barranquilla”, destacó.

Si bien dice que tenía ya bastante tiempo sin dialogar con su colega, Comesaña asegura que en una primera conversación que tuvo con el argentino en Medellín pudo aprender a conocerlo mejor.

“Hace rato ya que le habían hecho una cirugía, no sé si en la cadera creo que fue, que tuve la oportunidad de verlo, de conversar antes de eso, que me hizo una llamada y me estuvo comentando algunas cosas. Después me lo encontré un par de veces en el centro comercial con algún amigo, un entrenador, un hombre de allí de Barranquilla joven que siempre lo acompañaba a él, eran muy amigos. ‘El Zurdo’ lo quería mucho y lo acompañaba. A veces nos encontramos en algún centro comercial, pero ahora hacía mucho rato que no hablábamos, creo que él estaba viviendo en soledad”, comentó.

“No fueron muchas las conversaciones Yo recuerdo siempre una conversación que tuve con él, que fue la primera conversación que me acercó un poco a él y fue en un hotel en Medellín. Él estaba ahí y yo también no sé qué hacía ahí, y me lo encontré y nos sentamos en una mesa a charlar. ‘El zurdo’ era un hombre medio parco, no era un hombre así hablador con todo el mundo, era un hombre callado. Uno lo aprende a conocer cuando conversaba después y tenía una conversación seria con él y uno se daba cuenta de su carácter, de su manera de ser, de su forma de andar por la vida. Él iba mucho a México. ‘El Zurdo’ era capaz de estar en Barranquilla y tomarse un avión e irse a Madrid a ver un clásico de Barcelona vs. Real Madrid y de ahí irse a México. Siempre fue un hombre que anduvo mucho, con mucha experiencia, pero repito, no era un hombre así, hablador ni nada, era un hombre muy callado y cuando tenía que dar una opinión la daba. Tenía un carácter fuerte, un hombre que se hacía respetar también”, agregó.

Por último, Julio Comesaña aseguró que Miguel Ángel ‘Zurdo’ López va a ser siempre recordado en la historia de Junior.

“Va a ser recordado como un histórico de Junior. Una persona que va siete veces a un lugar e incluso a él le tocó ganar un campeonato que fue muy emotivo porque fue muy complicado, porque fue en la ciudad de Medellín, porque fueron a la final y fueron a penales, siempre será recordada. Esas cosas quedan marcadas en la historia de una institución y en la cabeza de la memoria de la gente. Va a ser recordado como un hombre respetuoso. Yo no conozco ninguna historia del ‘Zurdo’ con problemas así graves con alguien o con malos comportamientos. Era un hombre que se hacía respetar, que tenía su manera de ser, de andar por la vida”, concluyó.