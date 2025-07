Lo recuerda con orgullo y con admiración. David Pinillos fue la mano derecha de Miguel Ángel López en el título de 2004 que ganó Junior ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot.

El atlanticense cuenta que sabía de las dificultades de salud que pasaba el hoy fallecido entrenador y que fue alguien de quien aprendió mucho a lo largo de su carrera.

“Sabíamos que Miguel estaba un poco delicado de salud, pero estaba todavía fuerte, lo único es que ya dejó de comunicarse solo en la última etapa. Gracias a Dios tuvo el acompañamiento de su señora, de Natalia (Mora), que le brindó amor, todos los cuidados que él merecía hasta el día de hoy”, aseguró en conversación con EL HERALDO.

“Como un director técnico que tenía mucha sabiduría y que a la vez era una excelente persona, un gran ser humano, lo quiso todo el mundo. Los que fuimos sus alumnos, que tuvimos la oportunidad de estar bajo la dirección técnica de él, aprendimos mucho. Era una persona que tenía unos conocimientos del fútbol claros y que todas esas enseñanzas nos las dejó a nosotros los que tuvimos oportunidad de ser sus alumnos acá en Barranquilla en el Junior”, complementó.

El técnico recordó que el año pasado lo vio por última vez al ‘Zurdo’ y lo llenó de felicidad verlo alegre en ese momento.

“Estuve con Juan José Ordóñez cuando supimos que estaba un poco mal, que ya no podía levantarse de la cama a raíz del problema que tuvo en la cadera cuando era jugador profesional y eso con el tiempo ya a su edad repercutió en que no podía levantarse de la cama. Juan José Ordóñez vino de estar dictando unas capacitaciones por Sudamérica y llegó aquí a Barranquilla a hacer una y aprovechamos y nos fuimos a visitar a Miguel. Le llevamos unos detalles y tuvimos la oportunidad de compartir con él. Ya no hablaba mucho, lo hacía muy pausado, pero dialogamos con él y recordamos muchas anécdotas que vivimos. Me dio una gran alegría en ese momento de verlo feliz con nosotros dos”, afirmó.

Recordando un poco las anécdotas con el argentino, habló de una ocasión que visitaron en su país natal y un hincha de Independiente (donde es ídolo ‘el Zurdo’) no le cobró la cuenta en un restaurante.

“Tengo muchas anécdotas. Una de esas fue cuando fuimos a Argentina en Copa Libertadores 2005. Recuerdo que Miguel me dijo ‘Pini’ no vayas a almorzar con el grupo, vamos a salir, que Ordoñez se quede con Claudio Ambrosio con los jugadores y tú te vas conmigo para que conozcas Buenos Aires y almorcemos afuera. Nos fuimos a un restaurante de lujo en Buenos Aires. Resulta que el dueño del restaurante era hincha de Independiente y él no se había dado cuenta que ‘el Zurdo’ estaba con nosotros y todos pedimos la carta y cuando el dueño se dio cuenta que ‘el Zurdo’ López estaba en su restaurante el señor enloqueció, llegó a la mesa, lo abrazaba, le daba besos, una locura al ver al ‘Zurdo’ sentado en su restaurante. Fue tanta la emoción que no le cobró”, manifestó.

“Mes y medio duramos concentrados nosotros en el hotel esperando el partido final contra Nacional, donde quedamos campeones y ver ingresar Antonio Char después de ganar el título al gramado del Atanasio Girardot con una felicidad y darse ese abrazo con ‘el Zurdo’ López porque en el fondo ellos eran grandes amigos y ver ese abrazo que se dieron es como cuando tú dices el deber está cumplido. En ese momento le habíamos cumplido a una afición que la verdad nos apoyó mucho a pesar de que estábamos visitantes”, agregó.

El barranquillero dice que Miguel Ángel López fue un gran ser humano y que se pudo dar cuenta de eso cuando compartió con él en Junior.

“Tenía un carácter fuerte, pero él cuando tenía que hablar fuerte lo hacía y cuando te tenía que abrazar te abrazaba con sinceridad. Era un tipo muy noble, con una gran calidad humana y de eso sí puedo dar fe porque viajé con él por todo el país y me di cuenta de cómo era él con las personas”, declaró.

El orientador currambero dijo que esa quinta estrella es un logro imborrable y que fue el fruto del trabajo que hicieron con los jóvenes por varios años.

“Fue algo histórico, algo que nunca se va a borrar de la mente nuestra. En el equipo titular en Medellín ese día estaban 10 jugadores nuestros de acá de la región Caribe y un jugador extranjero que era Omar Pérez, que era un crack. Fue un trabajo de unos 6-7 años donde todos los entrenadores que estaban en Bomboná en ese momento entregamos nuestros conocimientos a todos esos jóvenes que después de 6 años de estar trabajando en formación con ellos, nos dieron un título. Un título que fue la quinta estrella para el junior y que a todos nos llenó de mucha satisfacción”, señaló.

Por último, David Pinillos dijo que Miguel Ángel López estará por siempre en la historia de Junior.

“Él está en la historia del club. Desde que llegó acá a Barranquilla a dirigir por primera vez, en el año 78, después en el año 88 que vino de México, yo creo que él dejó una gran huella en todos nosotros. Es más, su estilo de trabajo y su forma de dirigir y de ver el fútbol nos dejó a nosotros esa gran huella y esa gran impronta que muchos hemos seguido”, concluyó.