Llegó de último, pero se ganó su lugar. El defensor Javier Báez fue el último defensor central que arribó a Junior en este semestre, pero desde que tuvo su primera oportunidad de jugar no volvió a soltar su lugar en la formación titular.

El zaguero asegura que su buen rendimiento se debe, en gran parte, al recibimiento que tuvo por parte de todo el plantel.

“Se han hablado muchas cosas de mí llegada, pero vine a aportar. Le agradezco César y a los dirigentes que se la jugaron por mí. Estuve seis años entre Argentina y Paraguay. Mis compañeros me hicieron muy fácil la adaptación. Me recibió bien la gente que trabaja en el día a día. Yo solo me concentro en jugar y en lo que aporto para el equipo”, expresó en rueda de prensa.

El futbolista explicó que se ha sentido bien jugando con José Cuenú y Daniel Rivera.

“Me sentí bien con todos. Lo que busca César (Farías) en la semana es ir rotándonos a todos los centrales, a todos los defensores para que nos conozcamos. A mí me tocó jugar con José (Cuenú), me tocó jugar con Daniel (Rivera). No lo he hecho con Howell (Mena) todavía, que el otro día lo ha hecho muy bien. También es parte de eso el equipo, el crecimiento y la competencia que hoy en día va a hacer que los que juguemos lo hagamos de gran manera, porque sabemos que tenemos compañeros que también lo pueden hacer muy bien”, afirmó.

El paraguayo se vio contento por compartir plantel con jugadores como Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez.

“Si ustedes ven el pique que hace Teo en la altura es increíble. Si vemos que Teo y Bacca se sacrifican tenemos que seguirlos a ellos. Tenemos dos líderes que saben, que conocen a Junior, han ganado títulos, son hijos del club. Si vamos atrás de ellos las cosas nos van a salir muy bien”, señaló.

“La mentalidad viene por parte de Teo y Carlos. Están en el día a día y nos obligan a ser ganadores y desde ahí empezamos ganando los partidos. Teo es un hijo de la casa, la gente lo ama. Igual que a Carlos. Hay muchos jugadores que tienen 18-19 años y siguen a los ídolos. El equipo se va haciendo fuerte. No tiene nada que ver contra ningún otro equipo, sino que nosotros nos estamos haciendo fuerte adentro con situaciones adversas que nos están pasando”, añadió.

El guaraní aseguró que el grupo está muy unido y el primer objetivo es asegurar la clasificación lo antes posible.

“El fútbol es tan lindo que acá en la sala nos juntamos y nos armamos un mismo once. En lo personal creo que estamos muy bien, que tenemos jugadores importantes y eso va a hacer que el equipo siga mejorando. Cuando perdimos con Envigado nos dolió, ante América igual porque la gente estaba ilusionada. Y de ahí se vinieron unos triunfos muy importantes. Obviamente no nos quedamos con eso, no somos conformistas y queremos ir por más. El primer objetivo es meternos dentro de los ocho, después de ahí se verá para qué está el equipo. Pero creo yo que con los compañeros que tengo vamos a estar para cosas importantes”, explicó.

El deportista habló acerca del partido que ‘el Tiburón’ tendrá ante el Medellín, este domingo, a partir de las 6:20 p.m., en el estadio Metropolitano.

“Va a ser un partido muy complicado. Medellín tiene buenos jugadores, le han hecho pocos goles. Venimos de ganar cuatro partidos de seguido, la confianza del equipo ha crecido y eso es muy importante. Medellín tiene un equipo importante, pero lo más importante es lo que nosotros hagamos dentro de la cancha, porque si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, creo que va a ser un gran partido para nosotros”, comentó.

El zaguero central resaltó que han hecho buenos partidos y que este es el camino que deben seguir.

“Sabemos que no se puede mantener lo que es hoy la palabra intensidad en los 90 minutos. Pero me gustaría que el equipo pueda mantener lo que hizo el primer tiempo con La Equidad, lo que hizo el segundo con América. Me pareció que con Millonarios lo hicimos gran parte del partido. Si conseguimos eso a lo largo del torneo creo que vamos a sacar diferencia. Estamos muy bien físicamente y mentalmente por los triunfos. Ojalá que sigamos así, ojalá que todo siga bien. El club nos brinda todo. Estamos en un gran club y así que esperemos que las cosas sigan bien y que le podamos seguir dando alegría a la gente”, apuntó.

Por último, Javier Báez le mandó un mensaje a la hinchada de cara al encuentro en el ‘Coloso de la Ciudadela’.

“Los hinchas nos acompañaron en gran cantidad. Sabemos que la gente está ilusionada y obviamente tenemos que contagiar eso de adentro hacia afuera. Y sabemos que el domingo nos vamos a encontrar con un gran marco y ojalá podamos devolverle un triunfo. La gente de Júnior quiere ganar, quiere que el equipo juegue bien. Venimos de cuatro partidos seguidos, haciéndolo yo creo que de gran manera. Así que esperemos seguir por este camino y que la alegría siga en este club”, concluyó.