Después de una semana de absoluto silencio Junior abrió sus puertas y dio una rueda de prensa antes del partido que tendrán ante Independiente Medellín, el próximo domingo, a las 6:20 p.m., en el estadio Metropolitano.

El entrenador César Farías fue quien tomó la palabra, pero no quiso dar pistas del equipo que utilizará para este partido liguero.

“Luis (González) ha estado ausente un día que tenía una entrevista ya pactada y se le dio el permiso. La semana ha sido más corta y de volumen bajo para nosotros. Después despertamos un poco más de chispa para llegar con estímulo al partido”, afirmó en la competencia ante los medios.

“El equipo somos todos, no un solo once. Hay empatía, apoyo del uno para el otro. Podemos hacer roles internos que nos sirva para que en la cancha nos salgan mejor las cosas. Cuando uno tiene una nómina amplia y tiene jugadores dispuestos y tiene una combinación de experiencia, juventud, jugadores que han pasado por sitios muy importantes y otros con muchísimo futuro, jugadores que han sido campeones acá, uno tiene donde echar manos. Ahí uno tiene la tranquilidad, trabajar y poder visualizar”, complementó.

El venezolano dijo que será un juego difícil, pero que están en casa y deben hacerse sentir.

“Son dos partidos distintos, uno era en la altura, este es en casa. Tenemos que ir por el resultado, tenemos que jugar en campo contrario, queremos hacernos sentir, queremos tener esa empatía con la hinchada y que el Metropolitano se haga sentir. Y después está la tranquilidad de que uno sabe que la elección va a tener poco margen de error, porque son jugadores que están todos dispuestos a trabajar en los pequeños detalles y a ir creciendo con el desarrollo de la jornada”, afirmó.

El orientador hizo énfasis en que su equipo no puede ser predecible.

“Uno debe buscar el juego en todos los sectores de la cancha y en todas las alturas. El fútbol va afuera, adentro, abres una ventana y puedes penetrar. Tienes que tener sorpresa. Si uno no marca, no rinde, termina siendo predecible. Cuando se pierde sorpresa es difícil poder crear caos en el contrario. En la primera línea de volantes la pelota siempre vuelve. El que tiene calidad y experiencia en ese manejo y buen desprendimiento para adelante saca ventaja”, señaló.

El técnico resaltó lo que viene haciendo Yimmi Chará en la primera línea de volantes.

“Yimmi es un jugador polifuncional que por fuera o por dentro lo hace bien. Yimmi es útil en todos lados, pero ahí nos ha generado muchísimo fútbol. La intención es llevar la pelota al arco contrario y poder hacerlo con eficacia. Los equipos tan bien van en esa narración. El mismo juego te va descubriendo lo que debes hacer. Los entrenadores no podemos ser tan ególatras y pensar que es nuestra idea. El fútbol es un deporte que no es una ciencia y menos una ciencia exacta. Y las teorías nunca tampoco son exactas. Y estas teorías que hoy todos hacen el mismo curso de la escuela española y todos repiten y repiten lo mismo, las teorías tardan 20 años para poder saber qué tiene bien hecho, qué tiene mal hecho y todavía están descubriendo muchas cosas”, comentó.

“Esas verdades absolutas yo no las comparto. Hay que darles las herramientas suficientes a los jugadores para que ellos desarrollen bien el juego. Hoy uno revisa y dice, perdimos un partido. Perdimos un partido de 12 que hemos jugado y tengo la pistola todo el tiempo aquí en la cabeza. Pero bueno, esto es fútbol también y las emociones es eso y hay que seguir dándole y pararse todos los días con más ganas, con más deseos”, añadió.

El timonel, que viene con cuatro triunfos seguidos, explicó que hay varios aspectos importantes en el fútbol.

“El fútbol es de cuatro tiempos, defiendo, ataco. Necesitas tener la pelota detenida, saques de meta, de esquina, de banda. Eso te da un nuevo juego, un micropartido. Hay que estar preparado para la parte cognitiva que tiene. Yo no creo en la idea, intento desarrollar la idea del jugador”, apuntó.

“La gente se queda con la última acción, cuando ya penetra, pero no en donde inicia la jugada. El fútbol tiene un aspecto muy grande emocionalmente y uno es un ser humano que quiere sacar esto adelante. Cuando uno tiene respuesta del recurso humano que tiene sabe que va por buen camino”, declaró.

El DT aseguró que no ha tomado ninguna decisión para cambiar el rumbo de las cosas, sino que todo es fruto del trabajo.

“No hay ninguna decisión. De 12 partidos hemos perdido uno solo. Por un momento no tuvimos unos resultados en casa que trajo una ansiedad en el equipo y no se soltó del todo, pero también la periodización estaba para llegar a la competencia internacional de buena manera y esta etapa del campeonato para clasificar. Al final perdimos en los penales. Hemos hecho una buena preparación, en casa al principio no conseguimos unos resultados. En la Copa Sudamericana nos anularon un gol del que nadie ha hablado. He hablado con cuatro árbitros internacionales y todos me dijeron que era gol”, manifestó.

El técnico dijo que viendo la tabla, no están tan lejos futbolísticamente de los equipos que los superan (América y Santa Fe).

“Los que están con los mismos puntos con nosotros o tienen un par de unidades que nosotros, y que también tienen una inversión grande y dicen que son una maravilla, nosotros no somos tan malos. Nosotros algo tenemos que estamos metidos en igualdad casi de condiciones y ojalá podamos seguir progresando. Perderemos, empataremos, ganaremos, pero tenemos un estándar de juego que nos permite tener respuesta a lo que tú estás diciendo. Ganar cuatro partidos no es fácil. Al deportista hay que desafiarlo a diario, que no se conforme, que quiera siempre más”, declaró.

“De los últimos ocho juegos hemos ganado seis. En el mes de marzo no hemos perdido. Uno está cuestionado a diario porque el fútbol es así. Uno se esfuerza, es como la vida, uno hace su trabajo, se desarrolla”, dijo.

Por último, y a modo de reflexión, César Farías expresó que el fútbol ha cambiado mucho y que el entrenador y los jugadores deben soportar cualquier tipo de situación.

“Uno como entrenador es más allá de tomar decisiones. Ha cambiado tanto el manejo en algunos aspectos. Esto sale en una cantidad de lugares en las redes sociales. Las preguntas no son iguales. La noticia también en el sensacionalismo ha perdido la veracidad. Ha perdido ser directa porque la difamación también vende. El entrenador tiene que soportar esas cosas y los jugadores también, pero al final el técnico tiene que tomar decisiones que no son desde el punto de vista emocional o como un hincha más, porque la responsabilidad es otra y sus responsabilidades tienen consecuencias en el juego. Tratamos de ser lo más justo posible dentro de un ensayo que es acierto y error, también nos equivocamos y a veces acertamos, pero los errores se ven un poco ganados. , concluyó.