Hay algo de crítica en su asombro. Más que un elogio fue un dardo. Álex Escobar, asistente técnico de David González en el América de Cali, resaltó que Junior utilizó la marcación individual, como en los viejos tiempos, en el partido que los ‘Diablos Rojos’ le ganaron 2-1 a los ‘Tiburones’, el pasado viernes, en el estadio Francisco Rivera Escobar, de Palmira, en cumplimiento de la jornada 17 de la Liga II.

Escobar, que fue un zurdo volante creativo que brilló en los 80 y 90 en el fútbol colombiano con el cuadro escarlata, se mostró extrañado por el planteamiento utilizado por Alfredo Arias, entrenador rojiblanco.

“Hace rato no veía marca individual por todo el campo a los jugadores del América. ¡Juemadre, desde la época mía!”, exclamó Escobar, generando hilaridad entre los periodistas presentes en la rueda de prensa posterior al partido.

“Sí, es verdad. Peña seguía a Barrios por todos lados, Celis a Andrés Roa por todos lados. Hace rato no veía esa marcación individual. Son ideas que hay que respetarlas”, agregó.

Sobre el desarrollo general y el resultado del partido, ‘El Pibe del barrio Obrero’ aseguró: “América pone cojones y se mata en la cancha. Era un partido muy importante para nosotros. El planteamiento de Junior fue muy compacto y difícil, pero América compitió ciento por ciento. Logramos el triunfo y seguimos en la pelea”.

“En el primer tiempo Junior sale con 5-3-1-1, un equipo muy complicado, muy defensivo y aplicado al sistema, pero América tiene su idea de juego y su estructura, y no la cambia. Sabíamos que el profe Arias, con el afán de empatar, tenía que hacer un cambio estructural y posicional. Lo sabíamos porque son jugadores individualmente muy buenos y aplicados, pero seguimos con nuestra idea, con buena tenencia del balón y con buena actitud y presión. El equipo ha madurado la idea en corto tiempo, y siempre lucha hasta el final”, comentó el asistente de González.

Escobar se quejó de las decisiones arbitrales en los dos goles anulados al conjunto caleño, uno de Cristian Barrios (por clara falta de Andrés Felipe Roa contra Guillermo Celis) y otro de Roa (por evidente doble infracción de Luis Ramos sobre Celis y Jesús Rivas).

“Tenemos que hacer cuatro goles para ganar por dos. El de Roa puede ser, pero el otro lo vimos en la tablet, en la computadora, en las imágenes de arriba de los profesores y la verdad que no hay falta. Muy complicado”, puntualizó.

