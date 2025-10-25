Aunque nuevamente Junior volvió a perder un partido ante el América, el entrenador Alfredo Arias se quedó con lo bueno que hizo su equipo. El técnico aseguró que controlaron bien a su rival y que por descuidos les marcaron los goles.

“Durante todo el partido planteamos para ir a buscarlo. En el primer tiempo habíamos tenido dos o tres chances que no definimos bien, que pasaron cerca. América, aunque intentaba, lo teníamos muy controlado. A la vista está que nos hacen el gol por un autogol y así se pone en ventaja. Para el segundo tiempo hicimos un cambio de meter a Bryan, cambiar un poco el esquema, de protagonizar más el partido para buscar el empate, lo logramos y recibimos el gol en una transición atacando nosotros y hay que corregir, porque no nos pueden marcar así”, destacó en la rueda de prensa.

El orientador manifestó que lo planeado con antelación en el juego salió, pero que hay que darle mérito al rival por poder superar su esquema.

“Nosotros planteamos el partido tratando de controlar la subida de Castillo y así arrancó el partido, así transcurrió en todo el primer tiempo. Ya con desventaja teníamos que salir un poco más y debíamos hacer un esfuerzo mayor para presionar a los volantes de ellos. Convertimos el empate y seguimos presionando y estuvimos más cerca nosotros de convertir el segundo. Este es un juego en el que propones y haces cosas que visualizas, pero pierdes igual. Hay que darle mérito al rival, que viene el alza y es premio para ellos que encontraron ese gol. Hicimos un buen partido, merecimos un poco más, pero esto no es de merecimiento y ahora debemos ir a ganar el próximo partido”, comentó.

“Nosotros necesitábamos cubrir cinco carriles en ataque de ellos y al mismo tiempo necesitábamos tener tres para controlar a los delanteros de ellos en las transiciones. Suárez en la semana se nos cayó y el jugador que volvía, Peña, pensé que lo podía hacer. Barrios usualmente se cierra y pasa Castillo. Creo que controlaron bien la situación. En el primer tiempo nos hicimos el gol en contra, América no tuvo chances”, complementó.

El uruguayo dijo que la lesión de Jermein Peña no se debió al estado de la cancha y resaltó el juego que hizo el samario, que reapareció después de perderse algunos juegos.

“A Peña quizás le afectó más la inactividad que traía, él venía de una lesión y eso tal vez le jugó en contra. Yo vi bien la cancha. Celis también viene arrastrando un problema, pero él siempre quiere jugar, la otra vez tuvimos que sacarlo y hoy pidió cambió él y Paiva también pidió el cambio. Estábamos en un buen momento, no ameritaba hacer variantes, pero cuando el jugador te pide cambios y se tira al piso debemos hacerlo”, afirmó.

“Peña ya no estaba cuando nos hacen el gol. Había respondido bien en el duelo contra Barrios. En una jugada anterior Peña se tironea y se lesiona. Guerrero era el que estaba en ese lado en la jugada del gol. Podía sufrir ese duelo Peña, pero de los jugadores que teníamos hoy era para mí el más apto. Barrios no tuvo casi injerencia más allá de esa jugada puntual con Jermein”, añadió.

El DT resaltó también la labor que hizo Bryan Castrillón, quien ingresó en el segundo tiempo, marcó un bonito gol y le cambió la cara al ataque del equipo.

“No sé si en algún partido Bryan no haya jugado. Es un jugador muy importante para nosotros. Él estará pensando la razón por la que no lo pongo de titular, pero son decisiones que yo tomo y él desde el banco nos da cosas. El otro día entró y marcó un penal cuando veníamos de fallar mucho. Hoy le tocó marcar. Salió bien ese cambio, otras veces no sale bien. Cuando no sale bien toca agachar la cabeza y decir que burro soy, así es este juego. Haciendo un partido como el que hicimos hoy, mereciendo más, nos vamos con menos”, señaló.

Por último, Alfredo Arias dijo que siempre estará incomodo en el terreno de juego por las decisiones arbitrales, pero que siempre respetará el trabajo de los jueces.

“Incomodo por naturaleza siempre estoy, es una cuestión que no voy a corregir a esta altura de mi vida. Nunca opino de los árbitros, porque creo que es una labor que alguien la tiene que hacer. Arbitrar en el fútbol, aunque tengas la ayuda del VAR, es difícil. Nadie está conforme nunca. En mi caso, siempre quiero respetar el trabajo más allá de si estuve de acuerdo o no en el arbitraje. Quiero respetar el trabajo de los árbitros, es un trabajo que yo nunca hubiese elegido”, concluyó.