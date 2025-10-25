No descansan mucho en Europa. Después de su participación en la Liga de Campeones, donde derrotó 4-0 al Brujas de Bélgica, Bayern Munich afrontó la octava jornada de la Bundesliga de Alemania frente al Borussia Monchengladbach, este sábado en el Borussia Park.

El entrenador Vincent Kompany decidió echar mano de la mayoría de sus titulares y el colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda dijo presente.

Y lo hizo desde el primer minuto, cuando recibió un pase en el área, eludió a un defensor con un amague y quedó con el arco a merced para definir, solo con la oposición del guardameta local. Sin embargo, Luchito falló en su definición rasante y acomodada a un costado.

La pelota se perdió por el palo izquierdo del cancerbero. Fue una oportunidad de gol clarísima que hubiese descorchado de inmediato un partido que se fue tornando difícil por la defensa a ultranza que ejerció el Borussia ante su público.

Díaz se lamentó bastante por la posibilidad desperdiciada, pero siguió remando y dándole problemas al equipo anfitrión. Al minuto 19 provocó la expulsión de Castrop Jens, quien le lanzó una terrible patada, con los taches, en una acción en la que Díaz se disponía a dejarlo atrás.

El árbitro no mostró la roja de inmediato, pero después de revisar en el VAR se dio percató de lo peligrosa que fue la cción de Jens. Pudo haber lesionado gravemente al extremo colombiano, que afortunadamente alcanzó a levantar un poco su pierna y amortiguar el duro golpe.

Luchito le mostró al juez central la marca que había dejado en su canilla los guayos del adversario. Eso en medio de los reclamos de sus compañeros del Bayern, que estaban indignados por la agresiva entrada.

RONALD WITTEK/EFE Luis Díaz mostrándole al árbitro la huella del guayo de Castrop Jens.

Luchito participó en el constante asedio del Bayern en el arco rival, no erró pases y se asoció de buena forma. Lanzó un par de centros que no fructificaron. Intentó un remate desde fuera del área que salió desviado y, ya en el cierre de la etapa inicial, le sirvió una pelota de gol a Harry Kane que el inglés no logró impactar plenamente.

También propició una jugada, enviando un pase desde la izquierda, en la que Joshua Kimmich casi convierte. A su remate le faltó un poco de dirección.

Resultó amonestado por cuarta vez en el torneo al pisar a un contrario en la búsqueda del balón. Luis Díaz reclamó que la jugada fue totalmente involuntaria y que no ameritaba la amarilla.

El partido se convirtió en una herradura, con los diez hombres del Borussia Monchengladbach defendiendo y todos los del Bayern (excepto el portero, que jugaba de líbero) buscando el gol incesantemente.

El anhelado grito solo llegaría en la etapa complementaria (minuto 64), cuando Kimmich ajustó su puntería y en un doble remate logró anotar. En la jugada del gol, una tocata en el área, participó Luchito acertadamente.

Antes, el guajiro había disparado una buena pelota a las manos del golero.

De todas formas se mantuvo muy activo, participativo y desequilibrante durante los minutos que permaneció en la cancha. Tiene pendiente la tarea de procurar ser más efectivo en jugadas de gol tan nítidas como la que se le presentó en el primer minuto de juego.

RONALD WITTEK/EFE Luis Díaz celebrando el gol de Joshua Kimmich que abrió el marcador ante Borussia Monchengladbach.

Fue sustituido a los 76. Salió para darle paso a Lennart Karl, autor del tercer tanto (81). El segundo lo convirtió Raphael Guerreiro (69).