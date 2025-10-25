Junior no termina de convencer. La credibilidad e ilusión que puede despertar como equipo de cara a los cuadrangulares semifinales volvió a sufrir un duro golpe al perder 2-1 ante América, este viernes en el estadio Francisco Rivera Escobar, de Palmira, sede de este encuentro por los conciertos de Shakira en el estadio Pascual Guerrero, de Cali.

Los ‘Tiburones’, que siguen mordiendo amarguras ante los ‘Diablos Rojos’, sus verdugos en la serie de la Copa Sudamericana en el primer semestre del año y recientemente en la serie de cuartos de final de la Copa Colombia, naufragaron en medio de sus indecisiones en defensa y su escasa peligrosidad y contundencia en ataque.

Un gol en contra de Yimmi Chará, tratando de rechazar un tiro de esquina, en el minuto 41, y un tanto de Luis Ramos, anticipándose al permeable José Cuenú, a los 82, le dieron la victoria a los escarlatas.

Bryan Castrillón, que le dio chispa a la ofensiva rojiblanca al ingresar en el segundo tiempo, empató parcialmente con un perfecto remate tras sociedad con Chará, a los 63.

La etapa inicial resultó pareja, cerrada y luchada. Los dos equipos amenazaban y parecían tener armas para hacer daño. Junior comenzó un poco más agresivo que el local y alcanzó a generar algunos acercamientos sin la determinación y la pegada adecuadas.

El costado derecho, donde Jhomier Guerrero se asomaba con su atrevimiento y velocidad, era el más prometedor para los visitantes, mientras que por la izquierda Herrera rifaba pases y no se hacía notar.

No había una posesión y elaboración que permitieran dominar el juego ante un América que era punzante con Mateo Castillo y Cristian Barrios por la banda derecha.

El cartagenero y el barranquillero, con velocidad y habilidad, lograban filtrar y generar riesgo en el balcón de Mauro Silveira. A Barrios le anularon un gol a los 10 minutos por una falta de Andrés Felipe Roa sobre Celis. El volante sabanalarguero y el peruano Luis Ramos, que se hacía difícil de marcar para los centrales de Junior, secundaban a Barrios y Castillo.

Sin embargo, no era fácil para los rojos tampoco crear oportunidades nítidas de gol. Esparragoza protagonizó un par de buenos acercamientos para Junior, en el primero remató totalmente desviado y en el segundo la bola se perdió lamiendo el poste diestro del cancerbero Jorge Soto.

Aunque Junior sacaba el cero y había tenido algunas aproximaciones no se le veía total consistencia a su juego y, para colmo de males, Chará protagonizó el autogol que le despejó el panorama al América en la agonía del primer período.

En el descanso, Alfredo Arias decidió incluir a Bryan Castrillón en lugar de Herrera y la sustitución le dio resultado positivo e inmediato. El extremo paisa le dio fuego a un frío ataque y dos remates con sello de gol hicieron figura a Soto.

El cuidapalos no pudo ahogar el grito de gol en el tercer intento de Castrillón y el juego se empató. El festejo no duró mucho porque dos minutos después Andrés Roa nuevamente dejaba en ventaja a los dirigidos por David González con una ‘vaselina’ ante Silveira.

Afortunadamente para Junior el VAR intervino y anuló la diana por una doble falta de Luis Ramos contra Celis y Rivas. El árbitro Héctor Rivera había validado el gol, pero al revisar en el videoarbitraje se retractó.

Sin embargo, solo se aplazó la anotación de la derrota rojiblanca. Junior no se reorganizó después de su buen momento con el ingreso de Castrillón, dejó un boquete atrás porque sus hombres del medio y del ataque no volvieron tras un acercamiento a la portería de Soto. El guardameta anfitrión notó la oportunidad, cedió rápido para Barrios, que no fue apretado por Guerrero, y el extreemo envió un centro en el que Ramos aprovechó la pasividad de Cuenú, lo anticipó y pateó ante un Silveira que no logró salvar a su equipo.

En los últimos minutos y en la adición, ya con el ingreso de Teófilo Gutiérrez por Cuenú, se jugó poco. América supo meter el compromiso en el congelador con algo de marrulla y generando faltas.

Junior sigue padeciendo la paternidad del América y sembrando dudas de cara a la etapa crucial del campeonato.

Cortesía América de Cali El peruano Luis Ramos gritando el gol de la victoria, mientras Fabián Ángel se lamenta.

MINUTO A MINUTO

8. Cobro de tiro de esquina que encuentra solitario a Luis Ramos, quien no logra definir con acierto. Su remate sale desviado.

10. Le anulan gol a Cristian Barrios por empujón de Roa sobre Celis.

14. Esparragoza remata totalmente desviado un buen pase atrás de Paiva tras jugadota de Guerrero.

23. Remate de Esparragoza que se va cerquita del vertical derecho de Soto.

36. Córner y cabezazo de Cuenú que sale desviado.

41. Gol de América. Cristian Barrios levanta un tiro de esquina y Chará, tratando de rechazar, cabecea la bola de manera defectuosa y la mete en su propio pórtico.

43. Chará dispara sin potencia y desviado un gran pase de Paiva.

51. Castrillón se cuela en el área y remata de izquierda. Soto rechaza.

58. Otro disparo de Castrillón que el guardameta conjura.

63. Gol de Castrillón. Castrillón avanza, hace una pared con Chará y saca un remate acomodado y con potencia que dejó sin chance a Soto.

65. Andrés Felipe Roa anota un golazo que posteriormente es anulado por una clara falta de Luis Ramos sobre Jesús Rivas. Celis también cayó en la acción por una leve zancadilla del peruano. El VAR dio aviso al árbitro.

74. Zapatazo de Chará que se va por encima del travesaño.

82. Gol de América. Centro de Barrios por la derecha y Luis Ramos, en el primer palo, anticipa a Cuenú, pone su pierna izquierda y vence a Silveira.

88. Le invalidan anotación a Junior por fuera de lugar del ‘Tití’ Rodríguez.