No van a jugar. Los futbolistas profesionales del Deportivo Pereira hablaron en serio y mantuvieron en firme su decisión de no afrontar el partido contra Águilas Doradas si no les pagaban los salarios atrasados.

Los jugadores, después de hacer unas denuncias públicas sobre los incumplimientos salariales del del club, establecieron un plazo para que las deudas fuesen canceladas. El compromiso dictaba que si los directivos defraudaban los acuerdos alcanzados, los deportistas no se presentarían a jugar el duelo contra el conjunto paisa, previsto para disputarse este viernes, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de la capital de Risaralda, a partir de las 8:10 p. m.

“El plantel profesional del Club Deportivo Pereira F.C. S.A. informa a la opinión pública que, una vez otorgados los plazos necesarios para que el club se pusiera al día con los pagos de las obligaciones laborales adeudadas, y al no haberse efectuado dichos pagos, hemos tomado la determinación de no presentarnos al partido programado para el día de hoy, 24 de octubre, frente al Club Águilas Doradas”, expresaron los jugadores a través de un comunicado difundido por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro.

“El plantel ha cumplido cabalmente con sus obligaciones laborales y se ha presentado de manera responsable a las citaciones realizadas por el cuerpo técnico, en espera del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el club con respecto al pago de las obligaciones pendientes a la fecha. Esta decisión se mantendrá hasta tanto dichas obligaciones sean canceladas en su totalidad”, agregó el escrito.

COMUNICADO URGENTE DE LOS FUTBOLISTAS DEL @DeporPereiraFC



El cuadro matecaña jugaría con una nómina de futbolistas juveniles para no incumplir con el partido programado por la Dimayor, que corresponde a la fecha 17 de la Liga.

El técnico Rafael Dudamel había convocado a la siguiente lista de profesionales: Salvador Ichazo, Eber Moreno, Jorge Bermúdez, Adrián Estacio, Sebastián Acosta, Omar Albornoz, Jordy Monroy, Darwin Quintero, Samy Merheg, Yesus Cabrera, Franklin Mosquera, Santiago Aguilar, Víctor Mejía, Sebastián Quintero, Julián Bazán, Gustavo Torres, Kelvin Osorio, Wálmer Pacheco, Felipe Mosquera, José Moya, Juan David Ríos y Jhon Largacha.