Compartir:
Por:  Agencia EFE

Independiente Rivadavia de Mendoza dio el gran golpe y eliminó en los penaltis a River Plate, para clasificarse este viernes a la final de la Copa Argentina.

Leer también: América 2, Junior 1: continúan las dudas

Luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario, la Lepra mendocina se impuso por 4-3 en la tanda de penaltis, y disputará ante Argentinos Juniors la final del certamen.

El River Plate de los colombianos tuvo que sufrir hasta los penaltis para citarse con Palmeiras

En un estadio Mario Kempes de Córdoba marcado por una jornada de lluvias intensas, Independiente Rivadavia selló su pasaporte a una final, en busca del primer título de su historia.

Su rival en el encuentro decisivo será Argentinos Juniors, que el jueves le ganó por 2-1 a Belgrano de Córdoba.

Leer más: Azulejos 11, Dodgers 4: los de Toronto pegan fuerte en la Serie Mundial

‘El Bicho’ buscará su primera Copa Argentina y su sexto título luego de los dos internacionales (Copa Libertadores 1985 y Copa Interamericana 1986) y los tres nacionales (Metropolitano 1984, Nacional 1985 y Clausura 2010).

Esta es la decimoquinta edición de la Copa Argentina, cuyo campeón se clasificará a la Copa Libertadores del año próximo y disputará la Supercopa Argentina.

En el palmarés de este torneo hay cuatro conquistas de Boca Juniors (1969, 2011-12, 2014-15, 2019-20), tres de River Plate (2015-16, 2016-17, 2018-19) y una de Rosario Central (2017-18), Central Córdoba de Santiago del Estero (2024), Arsenal (2012-13), Estudiantes de La Plata (2023), Huracán (2013-14) y Patronato de Paraná (2022).