Más allá de la derrota 2-1 que sufrió Junior ante América, este viernes, en el estadio Francisco Rivera Escobar, de Palmira, existieron otras cosas que también dejaron preocupado al mundo rojiblanco.

Leer también: América 2, Junior 1: continúan las dudas

Una de esas fue la lesión de Jermein Peña, quien reaparecía en este compromiso luego de recuperarse justamente de un problema muscular que le impidió estar en los últimos encuentros del plantel currambero.

El zaguero salió entre lágrimas reemplazado en el segundo tiempo del compromiso. El mismo defensor sintió un fuerte dolor y pidió el cambio de inmediato, mostrando imágenes de dolor que preocuparon a todo el mundo.

Según pudo averiguar EL HERALDO, al samario le van a hacer estudios en la capital del Atlántico para determinar la gravedad de su problema, pero todo indica que es algo muscular y que, por lo menos, dos semanas estará de baja para el entrenador Alfredo Arias.

Leer más: Raphinha se perderá el clásico entre Barcelona y Real Madrid

Esto hace que el jugador no esté disponible para el juego ante Santa Fe, del próximo sábado, a las 6:10 p. m., ni tampoco ante Fortaleza el siguiente domingo por la fecha 19 de la Liga-II.

Varios tocados

Pero Jermein Peña no fue el único que salió con problemas físicos en el partido ante América. El mediocampista Guillermo Celis sintió también molestias y pidió el cambio en el segundo tiempo.

Más allá de esta situación, de todos modos el sincelejano no iba a jugar contra los bogotanos en ‘el Metro’ debido a que llegó a la quinta tarjeta amarilla, por lo que será una baja obligada para el técnico.

Leer también: “Estuvimos finas y nos pudimos llevar la victoria”, dijo Linda Caicedo luego del triunfo ante Perú

Además, el paraguayo Guillermo Paiva también pidió el cambio y no estaría al 100% para afrontar el siguiente juego, mismo caso de Javier Báez, que también está con algunas molestias físicas.

Por otro lado, resta saber si Didier Moreno y José Enamorado, ausentes en este juego ante América, puedan estar disponibles para afrontar el siguiente compromiso del equipo rojiblanco.

Así las cosas, son varios los tocados en Junior y ahora el entrenador Alfredo Arias tendrá que esperar algunos días para saber con qué jugadores podrá contar para el partido contra Independiente Santa Fe.