La delantera Linda Caicedo valoró la victoria conseguida por la selección femenina de fútbol de Colombia en su estreno con “pie derecho” en la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica ante Perú, un rival “muy fuerte”.

“Empezar con pie derecho es importante en nuestra casa. Eso es un resultado engañoso la verdad. Perú es muy fuerte, tuvo unas líneas muy cerradas y por momentos fue difícil encontrar los espacios, pero a lo último estuvimos finas y nos pudimos llevar los tres puntos”, declaró Caicedo.

La estrella del Real Madrid, que inició el partido en el banco, reveló que una vez que llegó a la ciudad de Medellín, “hablé con el ‘profe’ (Ángelo Marsiglia) sobre esa idea porque venía de una carga importante. Lo bueno es que entro al segundo tiempo y ayudo de la mejor manera al equipo”.

La atacante indicó que las colombianas ahora se ocuparán de “descansar, a analizar lo bueno y lo malo ante Perú” para prepararse para el juego del próximo martes ante Ecuador, “un rival difícil; hay que analizarlo e ir a ganar allá”.

Por su parte, la centrocampista Leicy Santos elogió el trabajo de sus compañeras, clave para pasar de un 1-1 a una goleada 4-1 sobre el seleccionado peruano.

“Linda es extraordinaria cuando entra, coge el balón y hace su magia”, comentó la ’10′ de la Tricolor, figura del juego con un doblete.

Para la jugadora del Washington Spirit, era “muy importante empezar este torneo ganando” y reconoció que “parecía que teníamos el partido controlado, pero de repente vino una desconcentración”.

Agregó que por fortuna lograron “sacar la victoria porque venimos por los seis puntos, y completamos el primer objetivo”.

Sobre el duelo con ‘la Tri’ femenina en la segunda fecha, Santos anticipó que “va a ser duro; como ya sabemos, jugar en Quito es bravo, pero Colombia tiene para ir a buscar esos tres puntos”.