Junior volvió a perder con el América, pero el extremo Bryan Castrillón prefiere quedarse con lo bueno que hizo el equipo en el terreno de juego.

El antioqueño, que entró en el segundo tiempo y marcó un bonito gol, aseguró que el nivel que ha mostrado en los últimos encuentros es producto del trabajo que viene haciendo día a día.

“Lástima que no pudimos obtener el resultado que queríamos, este es el trabajo que se hace en la semana, del día a día y fue un lindo gol”, destacó en rueda de prensa.

El futbolista señaló que tuvieron algunas ocasiones para que el resultado fuera distinto, pero les faltó efectividad en el terreno de juego.

“El primer tiempo tuvimos dos o tres opciones claras, faltó la efectividad. En la parte de adelante todos nos preparamos para hacer goles, para la que nos quede anotar. Hay que trabajar para lo que nos viene y poder ganar”, manifestó.

Por último, Bryan Castrillón expresó que Junior siempre sale a buscar los partidos y eso es lo que harán ante Santa Fe en el estadio Metropolitano.

“Hay que ir a ganar contra Santa Fe, recuperar los tres puntos que se nos escaparon de acá. Este equipo siempre sale a proponer y tenemos que salir a eso contra Santa Fe”, concluyó.