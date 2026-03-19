Tras 47 días de estar sumergidos en una emergencia por cuenta de los estragos ocasionados por dos frentes fríos en el pasado mes de febrero el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, expresa la preocupación que le asiste porque, de momento, no ha sido convocado a mesas sectoriales para construir el plan nacional de atención de emergencia en su fase de recuperación.

“Manifiesto mi preocupación en nombre de los miles de afectados de nuestro departamento de Córdoba. Nuestro departamento es el territorio con mayores afectaciones a causa de las inundaciones generadas por el frente frío, es el departamento que mayor sustento le da a la declaratoria de emergencia nacional. Más de 80.000 familias y 200.000 personas damnificadas, cientos de miles de hectáreas de campesinos que lo perdieron todo, miles de viviendas destruidas y afectadas, emprendedores que lo perdieron todo, entre muchos otros sectores afectados”, se lee en el mensaje que fue publicado a través de la red social X.

Insiste en que tras más de 40 días de la declaratoria de emergencia no los han convocado a mesas de trabajo sectoriales para poder construir de manera articulada el plan nacional de atención de emergencia en su fase de recuperación”.

Advierte que la atención de la emergencia requiere de articulación y planeación para garantizar una efectiva recuperación del territorio, “en donde queden claras las acciones, tiempos, y responsables”.

Y enfatiza en que la gobernación de Córdoba como ente territorial está lista para trabajar de la mano de las entidades nacionales. “Aquí estamos listos para hacer equipo y poder aliviar las afectaciones de nuestra gente, y si alzar la voz en nombre de mi gente me va a generar ataques personales, estoy listo para asumirlos, esta fue la responsabilidad que asumí el día que decidí aspirar a ser el gobernador de todos los cordobeses”.

Finalmente el mandatario le hace un llamado a la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República y Defensoría del Pueblo, para que convoque y así los departamentos afectados puedan conocer el plan de atención de emergencia, y que los colombianos sepan a dónde serán destinados los dineros recaudados en el marco de la emergencia.

A propósito del reclamo del gobernador de Córdoba, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres programó para las 9:30 de la mañana de este jueves 19 de marzo una rueda de prensa en la ciudad de Montería donde el director Carlos Carrillo Arenas dará a conocer a los medios de comunicación el plan de recuperación temprana para los departamentos afectados por frente frío. “Entregará el balance de la atención de la emergencia en Córdoba y explicará las medidas que se implementarán en la fase de recuperación”, reza en la convocatoria realizada a las 7:30 de esta mañana.