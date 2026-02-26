Un llamado a la ciudadanía para que guarde todas las medidas de prevención, con el fin de evitar los accidentes ofídicos, hace la Secretaría de Salud del Municipio de Montería.

Lea más: Con más de diez mil horas de maquinaria amarilla, la UNGRD interviene puntos críticos en Córdoba

Desde esta dependencia del gobierno municipal recomiendan algunas prácticas a tener en cuenta con el fin de proteger la vida de los monterianos en esta época en la que los reptiles evitan las zonas llenas de agua como lo ha estado la ciudad a raíz de las inundaciones ocasionadas por los dos frentes fríos de inicio de este mes de febrero.

La secretaria de Salud municipal, Lorena Portillo Jiménez, expresó que con motivo de las inundaciones que se presentaron en la ciudad y en la etapa actual de drenaje de las aguas, han evidenciado la presencia de serpientes en los sitios que están secos, por lo que llama a guardar precauciones.

“Se están presentando avistamientos de serpientes, que buscan escapar del agua y se refugian en lugares secos, como en las viviendas”, dijo la funcionaria.

Ver más: Córdoba, invitado especial a Anato, abrió las puertas de su stand

Cortesía Policía de Montería

Recomiendan a las familias revisar, antes de usarlas, todas las prendas de vestir, como zapatos, botas, ropas dobladas y bolsos, entre otros, ya que estos reptiles se esconden en dichas prendas.

Igualmente deben revisar todas las áreas de las viviendas antes de iniciar la limpieza de esta.

En caso de que se produzca una mordedura de serpiente, el único tratamiento válido es la aplicación del suero antiofídico, el cual solo se aplica en las urgencias de las IPS del municipio de Montería.

“Es muy importante tener en cuenta que, entre más rápido se aplique el suero, posterior a la mordedura, menos probabilidad hay de mortalidad”, dijo la secretaria.

Lea también: Envían a prisión a presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo en Montería

Finalmente informó que a través del Programa de Zoonosis, verifica y confirma que en todas las urgencias del municipio de Montería exista disponibilidad del suero antiofídico, en cantidad suficiente para la atención de los casos que se puedan presentar.