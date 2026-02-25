En medio de los momentos difíciles que atraviesan varias familias cordobesas por las inundaciones, el deporte vuelve a demostrar su poder transformador.

Leer más: El Poblado, El Dorado y el 80 % de la Urbanización Vallejo, en Montería, ya tienen energía

Gracias al respaldo del Instituto Departamental de Deportes de Córdoba, es posible la realización del Torneo Nacional de Tenis de Campo Grado 4, evento que también se convierte en escenario de reactivación social para jóvenes afectados por las inundaciones.

El certamen, avalado por la Federación Colombiana de Tenis, se desarrolla en las canchas de la Corporación Club Campestre de Montería y reúne a más de 40 tenistas de 8 departamentos del país.

Le puede interesar: Capturan en Santa Marta a alias Cucaracho, cabecilla internacional del Tren de Aragua

La Liga de Tenis de Córdoba lideró la iniciativa de integrar a jóvenes damnificados que actualmente están en albergues, como caddies (recogepelotas) con la finalidad de brindarles una oportunidad de apoyo económico temporal y un espacio digno donde aportar con responsabilidad y compromiso.

Óscar Fabra es uno de los beneficiados de esta iniciativa. Él y su familia resultaron afectados por las inundaciones y hoy cumple funciones como caddie en el torneo.

No olvide leer: Los trabajos de reactivación del alcantarillado en la margen izquierda de Montería están en ejecución

“Han sido momentos difíciles para mi familia y para muchas otras. Estoy muy feliz de estar aquí en las canchas de tenis cumpliendo esta labor. Es una bendición que, en medio de las inundaciones, tengamos esta oportunidad. Gracias por brindarnos este apoyo”, expresó.

En desarrollo de este campeonato la Liga de Tenis de Córdoba promueve además una recolección solidaria de mercados entre asistentes y organizadores, como respaldo adicional para las familias afectadas.