La Policía Nacional informó este martes 24 de febrero que en un operativo conjunto entre el GAULA, la Dirección de Inteligencia Policial, los Comandos JUNGLA, la DEA y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de Jorge Luis Páez Cordero, alias Cucaracho, cabecilla internacional del Tren de Aragua.

La detención, según el informe de la Policía, se registró en zona urbana de la ciudad de Santa Marta, en el departamento de Magdalena.

‘Cucaracho’ era solicitado por Venezuela mediante Circular Roja de INTERPOL por tráfico de estupefacientes y psicotrópicos, asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones, y financiamiento al terrorismo.

De acuerdo con el informe de la Policía, Páez Cordero coordinaba rutas de narcotráfico hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, además de dinamizar extorsiones, secuestros y lavado de activos en la región Caribe.

“Según las investigaciones, alias Cucaracho tendría más de siete años de trayectoria delincuencial y era el encargado de coordinar el envío de cargamentos de droga mediante narcolanchas desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. De igual forma, controlaba el cobro de extorsiones y secuestros a comerciantes y ganaderos en la región Caribe, además de dinamizar operaciones de lavado de activos para fortalecer las finanzas ilícitas de la organización”, se lee en el comunicado de la institución armada.

Durante el procedimiento de captura fueron incautados cuatro teléfonos celulares y una tablet, elementos que serán fundamentales para profundizar las investigaciones, identificar redes de apoyo logístico y avanzar en el desmantelamiento de esta estructura criminal transnacional.

“Este resultado representa un golpe contundente al crimen organizado internacional, debilitando de manera directa la capacidad financiera y operativa del Tren de Aragua, estructura que ha expandido sus actividades criminales en múltiples países de la región”, se agrega en el escrito de la Policía.