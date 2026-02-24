El pasado lunes se registró un atraco armado en el Centro Histórico de Santa Marta que dejó indignación entre los habitantes de la ciudad. Delincuentes abordaron violentamente a un hombre que se movilizaba con su pequeño hijo en una motocicleta.

Leer más: El Metro de Barranquilla

El caso, registrado a plena luz del día, quedó grabado en cámaras de celular y en videos de un testigo, que grabó desde un vehículo, se hizo viral en las redes sociales. En las imágenes puede observarse como dos hombres, a bordo de una motocicleta y en pleno semáforo, interceptaron a padre e hijo y los tumbaron del rodante para robarlos.

El hombre cayó al asfalto e intentó proteger a su hijo entregando, al parecer, sus pertenencias. De inmediato, los atracadores, con arma en mano, huyeron del lugar de los hechos. La motocicleta de las víctimas no fue robada y quedó tirada a un costado de ellos.

Ver también: Bajó el precio del queso, pero crece preocupación entre gremio ganadero

El indignante hecho, ocurrido en medio del flujo vehicular, en la intersección de la calle 22 (Avenida Santa Rita) con la Avenida de los Estudiantes, ha generado una fuerte reacción ciudadana debido a la vulnerabilidad de las víctimas y la audacia de los delincuentes.