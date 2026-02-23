Un hecho lamentable para una familia sucedió en el municipio de Ariguaní, jurisdicción de Magdalena, donde hermanos de 1 y 4 años perdieron la vida por inmersión, al caer en un jagüey.

Los menores de edad se encontraban en la finca Villa Clara, en dicha municipalidad, donde sus padres laboran como jornaleros. El pasado domingo bien temprano, los progenitores salieron hacia los corrales del ganado para disponerse a las labores de ordeño. Los niños, al parecer, quedaron solos, viendo televisión.

Una vez los padres regresaron a la vivienda se percataron que los niños no estaban, por lo que de manera desesperada los buscaron por el predio, hasta encontrarlos sumergidos en el pozo con agua. De manera inmediata los rescataron y el niño de 4 años, ya no tenía vida.

Al notar que el niño de 1 año, aún respiraba lo sacaron de la finca y lo trasladaron hasta la Clínica Sinais Vitais, del municipio de Bosconia, Cesar, donde permaneció por varias horas en estado crítico, hasta que su cuerpo no resistió y falleció el domingo por la noche.

Al respecto, la Policía Nacional indicó que funcionarios judiciales realizaron la inspección técnica de los cadáveres. Además señalaron que la finca Villa Clara cuenta con circuito de cámaras de seguridad, las cuales pudieron haber registrado los momentos del hecho que dieron origen al presente proceso investigativo.