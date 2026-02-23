Para afrontar la arremetida del frente frío que atraviesa a Valledupar, evitar estragos mayores y minimizar la posible emergencia, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, implementará las medidas necesarias para reducir el impacto del fenómeno natural en el municipio.

Lo anterior, debido al anuncio del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en coordinación con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), sobre el paso de la manifestación climática sobre el mar Caribe colombiano que afectará al departamento del Cesar, incluyendo su capital Valledupar, entre el 22 y el 26 de febrero, la cual prevé un aumento significativo de precipitaciones junto al incremento en la intensidad de los vientos.

En este sentido, desde el órgano de prevención municipal desarrollan un trabajo constante desde la llegada del primer frente frío, enfocado en dos líneas prioritarias, como monitoreo permanente de la cuenca alta y baja del río, para anticipar cualquier cambio en su caudal y prevenir crecientes o inundaciones y la capacitación y entrega de recomendaciones en los balnearios, dirigidas tanto a bañistas como a propietarios de estaderos, con el objetivo de evitar accidentes relacionados con las condiciones climáticas y del cambio del caudal.

RECOMENDACIONES

Vigilar el comportamiento del río y sus afluentes. Limpiar drenajes y desagües urbanos para evitar inundaciones. Asegurar techos y estructuras livianas, revisar redes eléctricas y acatar todas las indicaciones de las autoridades locales. El sector turismo debe informar a los visitantes sobre las condiciones climáticas y evitar actividades en zonas de riesgo.

No transitar por calles o vías inundadas. Monitorear laderas en zonas urbanas y rurales y reportar cualquier señal de desprendimiento o grieta a las autoridades municipales. Preparar kits de emergencia con víveres no perecederos, agua, medicamentos y documentos importantes para estar atentos a posibles llamados de evacuación.

LÍNEAS DE EMERGENCIA

Ante cualquier eventualidad la ciudadanía puede llamar a los números de emergencia: Bomberos: 119. Defensa Civil: 144. Cruz Roja: 132. Policía Nacional: 112 Línea Única de Emergencias: 123