La Registraduría Nacional informó que un total de 931.353 ciudadanos están habilitados en el departamento de Cesar para ejercer su derecho al voto durante las elecciones de Congreso de la República, que se realizarán el próximo 8 de marzo.

De los ciudadanos aptos para sufragar, 468.997 son mujeres y 462.356 son hombres, quienes podrán votar en 2.856 mesas, distribuidas en 300 puestos de votación: 101 en el área urbana y 199 en el área rural.

Para la elección del representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP), el potencial electoral es de 64.039 personas, de las cuales 29.999 son mujeres y 34.040 son hombres, quienes podrán sufragar en 200 mesas, distribuidas en 51 puestos de votación de Valledupar, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Pueblo Bello y La Paz.

Asimismo la entidad, destacó que los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Elecciones 2026’, luego en ‘Congreso de la República’ y finalizando con la opción ‘Consulta lugar de votación’.

Es de recordar que el único documento de identidad válido para votar es la cédula de ciudadanía en cualquiera de sus versiones: Cédula amarilla con hologramas. Cédula digital en su versión física. Cédula digital en el dispositivo móvil.