Con el objetivo de reforzar la transparencia del proceso electoral en este año 2026 y atender las denuncias sobre posibles irregularidades desde el Gobierno, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que se realizará una auditoría a los softwares que se emplearán en las próximas elecciones.

Lea más: MOE le responde a Petro sus cuestionamientos sobre transparencia de elecciones: “Cada voto cuenta y es bien contado”

Esta revisión será realizada por una firma internacional, encargada de supervisar el preconteo, los escrutinios y la transmisión de resultados de las elecciones legislativas, consultas internas de partidos y comicios presidenciales.

“La Registraduría Nacional cuenta con auditoría internacional a los software y sistemas de información de preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación de resultados para estas elecciones de Congreso de la República, consulta de partidos, primera y eventual segunda vuelta presidencial, que están siendo verificados por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), de amplia trayectoria en los procesos electorales para América Latina”.

Asimismo, añadió que “esta iniciativa, ejecutada desde el inicio de este año, tiene como objeto garantizar la transparencia, la integridad técnica y confianza en el proceso electoral para las elecciones del 8 de marzo y 31 de mayo de 2026”.

Ver más: La consulta del centro que quiere dar el golpe grande el 8 de marzo

Por otro lado, el registrador nacional, Hernán Penagos, destacó que CAPEL ha acompañado numerosos procesos electorales en América Latina y cumple con todos los estándares de seguridad y calidad exigidos por la normativa vigente.

“Queremos resaltar como entidad, el compromiso con procesos electorales modernos, auditables y sometidos a estándares internacionales que nos arrojen unos informes técnicos que se pondrán a disposición de la ciudadanía y de los organismos de control”, manifestó.

Asimismo, Penagos anunció que el miércoles 25 de febrero se presentará el código fuente del software, en un acto que contará con la participación de organismos de control, misiones de observación internacional y partidos políticos.

Lea también: La Ley del Montes | El “pez gordo” del Cartel de la Toga

Finalmente, la Registraduría destacó que CAPEL posee una amplia experiencia regional en fortalecimiento democrático y procesos electorales, “lo que aporta rigor, independencia y perspectiva comparada al proceso”.

IIDH/CAPEL, programa especializado creado en 1983, asesora técnicamente en materia electoral, promueve elecciones libres y transparentes, y “actúa como secretaría de organismos electorales regionales como UNIORE (Unión Interamericana de Organismos Electorales)”.

Petro cuestiona seguridad del software electoral y pide auditoría completa

En medio de la controversia generada por el presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico, tras insinuar un posible fraude a solo 13 días de las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El debate también ha surgido por la instrucción de dejar en blanco los espacios de los E-14 (acta de escrutinio) donde no se registren votos por algún candidato o partido en las mesas de votación. Petro, por su parte, sostiene que el software de cómputo electoral, operado por la unión temporal Disproel (de la que hace parte Thomas Greg & Sons), es un sistema “vulnerable y poco confiable” que habría funcionado sin cumplir una orden del Consejo de Estado que exigía su reemplazo desde hace diez años.

De interés: “Pasa bajo sus ojos”: Petro arremete contra la Policía y exige capturas por entrega de agua con fines electorales en municipios del Caribe

El mandatario advierte que la “opacidad” sobre el código fuente podría facilitar lo que denomina el “fraude de los algoritmos”, mediante el cual se podrían alterar resultados por medio de “iteraciones” o incluso la creación de “mesas fantasmas”, como asegura ocurrió en las elecciones de 2022. Para despejar dudas, insiste en que el código fuente completo debe ser entregado a expertos y a la Misión de Observación Electoral (MOE) para una revisión exhaustiva.

Ante la presentacion del código fuente del software este miércoles 25 de febrero, el mandatario manifestó que “no sé trata de mostrar el código fuente, eso son fotos de parte del código, como hicieron la vez pasada. Se trata de que se entregue el código fuente completo a los expertos puestos por los partidos, para que lo examinen a fondo. Se llama auditoría tecnológica. Y se trata no del software final como ustedes dijeron equivocadamente, que solo hace la suma de departamentos, sino del software que cuenta de la mesa al puesto y los puestos municipales”, afirmó Petro en X.