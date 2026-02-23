Actualmente en el municipio de Aguachica se presenta escases de agua en diferentes barrios, al parecer, por bajo caudal en la quebrada Buturama que impide que llegue el vital líquido al acueducto y así poder ser distribuidos en los hogares.

Esta situación estaría siendo aprovechada por políticos, quienes presuntamente estarían llevando agua a las comunidades, a través de carro tanques a cambio de votos.

Así lo ha evidenciado la ciudadanía en videos que han calado en redes sociales, y que pese a la petición del presidente Gustavo Petro, de capturar a los responsables, la situación se estaría repitiendo.

En esta oportunidad el carro tanque no tiene la propaganda política de los candidatos, sin embargo, la denuncia ciudadana indica que el conductor del vehículo sí condiciona suministrar el agua.

“Sabiendo que aquí hay niños y no van a dar el agua, o sea tiene que ser por el voto entonces, así dijo el man, y esto es sencillo, lo están dando por Ape Cuello, el agua”, indica la persona que grabó el video.

Como se recordará el presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía Nacional investigar y detener a quienes, en los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, estarían utilizando la entrega de agua para influir en procesos electorales. El pronunciamiento lo hizo a través de su cuenta oficial en X, tras conocerse denuncias en Aguachica.

En su mensaje, el mandatario fue enfático en exigir acciones inmediatas por parte de la fuerza pública en la región.

“Le solicito a la policía de Aguachica detener a los autores materiales e intelectuales de este delito electoral que pasa bajo sus ojos. El comandante de policía de Aguachica y de los pueblos del Cesar, Magdalena y Guajira, con problemas de agua permanente deben detener y capturar a quienes usan el agua con fines electorales”, escribió el jefe de Estado.

Y agregó: “Si no responden en la práctica es porque la policía de esas regiones está articulada a las mafias políticas y el crimen”.