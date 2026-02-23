Personal de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y unidades de la Armada de Colombia, lograron la incautación de una embarcación tipo Go Fast que transportaba 14 sacos con sustancias ilícitas a 70 millas náuticas al norte de Riohacha.

La operación marítima fue posible gracias a información de inteligencia naval que logró determinar que la embarcación había zarpado desde el departamento de La Guajira y tenía como destino Centroamérica.

Una vez se tuvo conocimiento del posible ilícito, se desplegó una operación conjunta en la que Unidades de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Santa Marta fueron guiadas por una aeronave del Comando Aéreo de Combate No. 3.

La rápida reacción permitió la interceptación de la embarcación que era tripulada por dos sujetos de nacionalidad venezolana.

Debido a las difíciles condiciones meteomarinas, las dos personas y la posible sustancia ilícita fueron transbordadas hacia una unidad naval que los transportó hasta Riohacha para la realización de los actos urgentes.

Al llegar a Riohacha las autoridades judiciales determinaron que los 14 sacos contenían 413 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Las Fuerzas Militares indicaron que “continuarán desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales en el Caribe colombiano que permiten afectar contundentemente toda la cadena del narcotráfico”.